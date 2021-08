Camila Giorgi-Pegula oggi, Masters1000 Cincinnati: orario, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 17 agosto, Camila Giorgi tornerà in campo per dar seguito alla sua striscia vincente. L’azzurra, reduce dal prestigioso successo nel WTA 1000 di Montreal, è attesa a una difficile conferma a Cincinnati.

Le fatiche dell’impegna in Canada si faranno sentire e sarà interessante capire in che modo Camila saprà gestire la situazione. Il sorteggio non è stato così fortunato visto che la marchigiana affronterà nel 1° turno la statunitense Jessica Pegula, giocatrice affrontata nel torneo precedente in semifinale e rivale assai difficile da battere.

Sarà necessario raschiare il barile per spuntarla, con la consapevolezza che anche la statunitense nella settimana passata ha chiesto molto al proprio fisico. Per questo la situazione dovrebbe essere la medesima per le due. La sfida andrà in scena sul Campo 4 e sarà la quarta partita del programma il cui programma avrà inizio alle 17.00 italiane.

Sarà possibile seguire l’incontro tra Camila Giorgi e Jessica Pegula in diretta tv in CHIARO su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv. OA Sport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match. Di seguito la programmazione:

PROGRAMMA GIORGI-PEGULA

Martedì 17 agosto

Campo 4 (inizio programma dalle ore 17.00)

Muchova vs Konta

Kudermetova vs Paolini

Jabeur vs Kontaveit

Pegula vs Giorgi

Kasatkina/Kontaveit vs Krejcikova/Siniakova

Diretta tv IN CHIARO su SuperTennis

Diretta streaming su supertennis.tv

DIRETTA LIVE testuale su OA Sport

Foto: LaPresse