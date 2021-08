Sitting volley, Paralimpiadi Tokyo: Italia sconfitta dal Canada. Si complica il percorso delle azzurre

L’Italia esce sconfitta dal secondo match nel torneo di sitting volley alle Paralimpiadi di Tokyo. Le azzurre non sono riuscite a tenere il passo di uno scatenato Canada. Nonostante la partita persa oggi la nostra nazionale rimane in corsa per le semifinali anche se il prossimo avversario, il Brasile, sarà complicatissimo da battere.

Le nordamericane partono decisamente bene e si portano subito sul 5-10. L’Italia prova a reagire e con il punto di Aringhieri si riporta in scia (10-13). Nella seconda parte del primo parziale, però, le canadesi alzano ancora una volta il ritmo e soprattutto le percentuali a muro e salgono 12-18. Nel finale Peters e compagne controllano prima di chiudere 25-16.

Il secondo set inizia così come si era concluso il precedente ovvero con le canadesi a dominare a muro e l’Italia in grande sofferenza. La diretta conseguenza è il 3-11 con il quale si apre il parziale. Le azzurre non riescono a trovare un modo per mettere in crisi la solidità del Canada, tanto che le nordamericane viaggiano col pilota automatico fino al 25-14 finale.

Finalmente nel terzo set l’Italia ritrova i giusti equilibri e grazie al muro di Battaglia si porta sul 12-6. Un vantaggio importante che le azzurre sono brave e non sciupare, anzi, approfittando anche di un momento di difficoltà delle canadesi portano a casa il parziale 25-15.

Quando l’abbrivio del match pare essere tutto dalla parte delle azzurre, il Canada si ritrova e tanto per cambiare parte alla grande (7-13). Nonostante le azzurre provino a rientrare nel match con l’obiettivo di allungarlo al quinto set, le nordamericane non si disuniscono e portano a casa il successo col punteggio di 25-18.

Foto: Fipav