Sinner-Purcell oggi, US Open 2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi martedì 31 agosto Jannik Sinner affronterà l’australiano Max Purcell nel primo turno degli US Open 2021, ultimo Slam della stagione di tennis che va in scena sul cemento di New York. L’azzurro, testa di serie numero 13 del tabellone e numero 16 del ranking ATP, partirà con i favori del pronostico contro il numero 191 del mondo ma non dovrà sottovalutare un avversario comunque ostico e insidioso. Il 20enne ha tutte le carte in regola per avere la meglio sul 23enne e passare il turno, proseguendo l’avventura a Flushing Meadows.

L’altoatesino, capace di vincere l’ATP 500 di Washington lo scorso 8 agosto, è reduce da due premature eliminazioni ai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, dove è uscito in entrambi i casi al secondo turno. Il nostro portacolori dovrà necessariamente esprimere un buon livello di gioco per non steccare l’appuntamento e accedere al secondo turno da disputare contro il vincente di Cecchinato-Svajda.

Jannik Sinner scenderà in campo verosimilmente nella serata italiana, visto che la sfida con Purcell è la terza partita sul “Court 10” a partire dalle ore 17.00 italiane dopo due incontri femminili(Kostyuk-Sakkari e Badosa-van Uytvanck). Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Purcell, primo turno degli US Open 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport Player oltre che su Sky Go e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SINNER-PURCELL, PRIMO TURNO US OPEN: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 31 AGOSTO:

Terzo incontro dalle ore 17.00 Jannik Sinner vs Max Purcell

In precedenza, sul Court 10, due incontri femminili di primo turno: Kostyuk vs Sakkari, Badosa vs van Uytvanck

SINNER-PURCELL, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1 o Eurosport 2.

Diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse