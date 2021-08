Fognini-Pella oggi: orario, tv, programma, streaming Masters1000 Cincinnati

Fabio Fognini dovrebbe tornare in campo oggi per il match di secondo turno del Masters1000 di Cincinnati contro Guido Pella. Il condizionale è d’obbligo visto che la sfida tra l’azzurro e l’argentino era in programma ieri ma a causa della pioggia è stata rinviata.

Il tennista di Arma di Taggia ha dimostrato di essere in buona condizione nel match d’esordio contro il georgiano Nikoloz Basilashvili e oggi parte favorito. Molto, quindi, dipenderà dal livello di tennis che il ligure riuscirà ad esprimere nella partita odierna.

La sfida è in programma sul Court 10 al termine del match tra Koepfer-Carreno Busta che avrà inizio alle ore 16 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro Fognini-Pella in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Fognini-Pella.

PROGRAMMA FOGNINI-PELLA

MERCOLEDì 18 AGOSTO

Campo 10

Fognini vs Pella (Al termine di Koepfer-Carreno Busta a partire dalle ore 16 italiane)

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport