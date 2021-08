Serie A, risultati e marcatori 21 agosto: Piccoli e Raspadori, gol per Mancini. Poker Inter, Sarri parte forte

Iniziato quest’oggi il campionato di calcio di Serie A 2021-2022. Primi quattro anticipi e primi risultati importanti per sondare la situazione in questo inizio di stagione.

L’Inter ha risposto presente a San Siro. I campioni d’Italia si sono imposti con un perentorio 4-0 frutto delle realizzazioni di Skriniar al 6′, Calhanoglu al 14′, Vidal al 74′ e di Dzeko all’87’. Buona la prima per Simone Inzaghi sulla panchina della Beneamata e bene all’esordio in nerazzurro i citati Calhanoglu e Dzeko che si sono mossi in maniera autoritaria in campo.

Vittoria esterna per il Sassuolo al Bentegodi. I neroverdi hanno sbancato nella città di Romeo e Giulietta, superando per 3-2 il Verona. Raspadori ha mandato un segnale forte e chiaro al CT della Nazionale Roberto Mancini, trovando la via della rete. Scaligeri in dieci per l’espulsione di Veloso (doppio giallo). Nella ripresa Djuricic e Traoré su rigore hanno regalato i tre punti alla formazione di Dionisi, nonostante uno Zaccagni scatenato (doppietta).

Vittoria esterna anche per la Lazio. La prima di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste è felice, dopo una partenza poco lusinghiera. L’Empoli, infatti, era passato in vantaggio con Bandinelli a 4′, ma poi Milinkovic-Savic al 6′, Lazzari al 31′ e Immobile (rigore) al 41′ hanno rimesso le cose al loro posto. Infine, terzo successo in trasferta firmato dall’Atalanta che ha battuto per 2-1 il Torino: orobici in vantaggio con Muriel al 6′, pari di Belotti al 79′, ma al 93′ è arrivato il gol di Piccoli che con la forza dei suoi 20 anni ha trovato la via della rete.

Foto: LaPresse