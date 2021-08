Scherma, Paralimpiadi Tokyo: Italia eliminata ai gironi nella gara a squadre di spada maschile

L’Italia non riesce a incantare nella gara a squadre di spada maschile alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e, per il momento, la scherma non ha ancora regalato medaglie in questa edizione dei Giochi. Domani ci si giocherà la carta pesantissima di Bebe Vio nel fioretto, oggi gli azzurri non hanno mai ingranato nel team event e sono stati eliminati nella fase a gironi. La semifinale è rimasta lontanissima per i nostri portacolori, incappati in tre sconfitte nel gruppo 1 a fronte di zero vittorie.

La zona medaglia non è stata raggiunta dalla nostra Nazionale, che ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo non riuscendo però a trovare il giusto guizzo in un raggruppamento decisamente ostico. Edoardo Giordan (classe A), Emanuele Lambertini (classe A), Marco Cima (classe B) hanno esordito con una sconfitta contro l’Iraq per 45-42. Successivamente i nostri portacolori non hanno potuto nulla contro la formidabile Cina (20-45) e in conclusione anche la Russia si è rivelata un ostacolo insormontabile (18-45).

Foto: Lapresse