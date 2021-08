Scherma, Paralimpiadi Tokyo: Italia ancora senza medaglie. Lambertini eliminato ai quarti

Seconda giornata di gare per la scherma alle Paralimpiadi di Tokyo ed ancora nessuna medaglia per l’Italia. Oggi sono andate in scena le prove di spada, con tre azzurri in pedana. Si ferma all’ultima stoccata il sogno di Emanuele Lambertini di lottare per una medaglia nella prova maschile di categoria A, con l’azzurro che si è arreso nei quarti di finale al cinese Jianquan Tian per 15-14.

Nella stessa gara, invece, Edoardo Giordan è stato eliminato negli ottavi di finale, battuto dall’ucraino Artem Manko con il punteggio di 15-8. Anche Rossana Pasquino, nella prova femminile categoria B, si è fermata negli ottavi, superata dall’ucraina Olena Fedota per 15-9.

Nella prova uomini categoria A il successo è andato al britannico Piers Gilliver, che ha superato il russo Maxim Shaburov per 15-9, mentre il bronzo se lo è messo al collo Jianquan Tian, che ha battuto nel derby cinese Sun Gang per 15-13. Nella categoria B trionfo per il russo Alexander Kuzyukov, che ha superato 15-8 il brasiliano Jovane Guissone, con il bronzo vinto dal britannico Dimitri Coutya.

Passando al femminile nella categoria A, la medaglia d’oro è stata conquistata dall’ungherese Amarilla Veres, che ha battuto per 15-12 la cinese Rong Jing, con il bronzo vinto dall’altra cinese Bian Jing (6-5 contro la russa Maya). Nella categoria B il successo è andato alla cinese Tan Shumei, che ha superato per 3-0 la russa Viktoria Boykova, mentre la thailandese Saysunee Jana ha vinto il bronzo (15-8 alla cinese Zhou).

