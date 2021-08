Dopo la prima edizione disputata nell’estate 2020 concluse con il controverso successo ex-aequo di Russia ed India, tornano le Olimpiadi di scacchi online dal 20 agosto al 15 settembre, ospitate, come lo scorso anno, sulla piattaforma chess.com. Il format è rimasto molto simile a quello della prima edizione con 155 nazioni iscritte e divise in 4 divisioni sulla base di un ranking che tiene conto dei risultati ottenuti nelle scorse edizioni. Prevista una partenza scaglionata ed un sistema di promozione che qualifica le migliori squadre di una division alla serie successiva. Ogni nazione schiera 6 giocatori, 2 uomini, 2 donne e 2 under 20 (un ragazzo ed una ragazza). Il tempo di gioco per ogni partita è 15 minuti + 5 secondi di incremento per mossa.

L’Italia è stata posizionata nella Division 2, pertanto inizierà il suo torneo il 2 settembre confermando in larga parte i giocatori coinvolti nella scorsa edizione con qualche novità. Sono stati infatti confermati Daniele Vocaturo, Luca Moroni, Francesco Sonis, Lorenzo Lodici, Marina Brunello, Olga Zimina, Elena Sedina e Angela Flavia Grimaldi. Le new entry sono Pier Luigi Basso, Edoardo Di Benedetto, Daniela Movileanu e la U14 Giulia Sala. L’obiettivo degli azzurri è la qualificazione alla Top Division, già centrata nella scorsa edizione in cui i nostri portacolori sfiorarono anche la qualificazione alle Finals KO.

Ma nell’attesa di vedere all’opera gli azzurri ed i top-player, si comincia con la Division 4 che ospita le 60 nazioni con il ranking più basso, divise in 5 gironi round robin da 12, le prime 3 di ogni girone più la migliore quarta si qualificano alla Division 3. Il ripescaggio della migliore quarta è dovuto alla rinuncia dell’Afghanistan afflitto dalla delicata situazione politica in corso.

Il gruppo A ha visto la vittoria del Nepal che ha chiuso a 19 punti con 9 vittorie un pareggio ed una sconfitta, si qualificano anche il Libano ed Hong Kong con 17 punti. Niente da fare per Fiji, Oman, Pakistan, Maldive, Guam, Brunei, Bahrain, Seychelles e Laos.

Nel gruppo B ottima prestazione del Kenya che vince il girone con 20 punti, frutto di 10 vittorie, sconfitto solo dalla Namibia che passa comunque il turno con 18 punti, fra di loro si è inserita la Palestina con 19 punti. Ripescaggio per Malawi come migliore quarta con 16 punti. Eliminati Kuwait, Lesotho, Arabia Saudita, Uganda, Qatar, Ruanda, Somalia ed Eritrea.

Nel gruppo C dominio dell’Angola, che si è imposta con 11 vittorie su 11 turni giocati e 22 punti. Passano il turno anche Cipro ed Etiopia con 18 e 16 punti. Fuori Jersey, Sudan, Tanzania, Malta, Swaziland, Libia, Burundi, San Marino e Gibuti. La rappresentativa di San Marino ha ottenuto una vittoria sul fanalino di coda Gibuti e 10 sconfitte.

Come avvenuto nel gruppo C, anche nel gruppo D, una squadra ha passato il turno a punteggio pieno, si tratta del Suriname che chiude a 22 punti. Avanti anche Aruba con 20 punti e sconfitta per 4.5-1.5 nello scontro diretto contro il Suriname ed il Ghana con 17 punti. Non passano il turno Capo Verde, Sao Tome e Principe, Camerun, Gabon, Senegal, Gambia, Costa d’Avorio, Sierra Leone e Repubblica Democratica del Congo.

Infine nel gruppo E è il Porto Rico la squadra dominatrice con 22 punti, a seguire avanzano Trinidad e Tobago ed Haiti con 20 e 17 punti. Salutano la competizione Antille Olandesi, Santa Lucia, Isole Cayman, Guyana, Bermuda, Antigua e Barbuda, Mauritania, Bahamas e Togo.

Riepilogo delle squadre qualificate al turno successivo: Nepal, Libano, Hong Kong, Kenya, Palestina, Namibia, Malawi, Angola, Cipro, Etiopia, Suriname, Aruba, Ghana, Porto Rico, Trinidad e Tobago ed Haiti.

L’appuntamento è per la Division 3 in programma dal 27 al 29 agosto dove, oltre alle 16 qualificate provenienti dalla Division 4, saranno impegnate anche altre 34 squadre. Le 50 squadre saranno divise in 5 gruppi da 10 e soltanto le prime 3 di ogni girone avranno accesso alla Division 2.

di Andrea Marletta

Foto: PhotoSailing / Shutterstock.com