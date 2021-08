Ranking ATP, Jannik Sinner sarà n.16 del mondo da lunedì 23 agosto

Jannik Sinner si prepara fisicamente e mentalmente agli imminenti US Open, il cui è inizio è previsto il 30 agosto. L’ultimo Slam dell’anno sarà occasione per Jannik di riscatto, visto quanto è accaduto nelle ultime apparizioni a Toronto e a Cincinnati.

I due Masters1000 non sono stati troppo fortunati per l’altoatesino che, in queste due settimane, ha ottenuto una sola vittoria, venendo sconfitto prima da James Duckworth nel 1° turno in Canada e poi da John Isner nel 2° round sul cemento dell’Ohio. Riscontri che, per fortuna, del ragazzo allenato da Riccardo Piatti non andranno ad alterare più di tanto la sua classifica ATP.

L’azzurro, infatti, perderà solo una posizione da lunedì 23 agosto, giorno nel quale verrà ripristinata la classica distribuzione dei punti. Da n.15 scalerà alla posizione n.16 del mondo, venendo scavalcato essenzialmente dal canadese Felix Auger-Aliassime, ai quarti a Cincinnati. Un aspetto che può “consolare” Jannik sempre molto avanti in graduatoria, ricordando la sua esperienza nel circuito e la giovane età.

Gli US Open possono essere una chance per fare bene, confidando anche in un sorteggio meno severo, visto il suo essere testa di serie.

