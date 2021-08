Pentathlon, Europei U17/U19 Caldas da Rainha 2021: i risultati odierni degli azzurrini

Si è tenuta oggi a Caldas da Rainha, in Portogallo, la seconda giornata degli Europei Under 17 ed Under 19 di pentathlon moderno: l’Italia piazza quattro ragazzi nella finale maschile Under 17 che si svolgerà mercoledì, mentre la staffetta maschile Under 19 chiude 12ma per un infortunio.

Nelle qualificazioni maschili Under 17 passano alla finale di mercoledì dalla semifinale A Matteo Bovenzi (Area 51), terzo con 884 punti e Carlo Viggo Cairo (Futura Pesaro), decimo a quota 873, mentre avanzano dalla semifinale B Denis Agavriloaie (PM Guidonia), settimo con 885 punti, e Tiziano Frangioni (PM Ippocampo), 16° a quota 853.

Nella staffetta maschile Under 19, invece, Luca Gioia (Cinque per Tutti) e Christian Arroyo Paniagua (PM Torino) si sono dovuti fermare dopo la prova di scherma a causa di un infortunio occorso ad Arroyo e non hanno poi preso il via nelle prove di nuoto e laser run, chiudendo al 12° ed ultimo posto con 176 punti.

Domani, martedì 31 agosto, si disputeranno la finale femminile Under 17, per la quale ieri si sono qualificate Sara Forti, Teresa Gioia, ed Elisa Sala (eliminata soltanto Margherita Toraldo) e la staffetta mista Under 19 con Giulia Bagaglini e Matteo Landi.

Foto: comunicato stampa FIPM