Tiro a segno, Paralimpiadi Tokyo: Nadia Fario 12ma nella pistola ad aria compressa 10 metri femminile P2-SH1

Tra i 22 sport protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 c’è anche il tiro a segno: oggi sono stati assegnati altri due dei 13 titoli complessivi in palio, con l’azzurra Nadia Fario in gara nella pistola ad aria compressa 10 metri femminile P2-SH1, mentre non c’erano italiani nella pistola ad aria compressa 10 metri maschile P1-SH1.

Nella pistola ad aria compressa 10 metri femminile P2-SH1 viene eliminata in qualificazione Nadia Fario, la quale replica la 12ma posizione ottenuta a Rio 2016 nella specialità con lo score di 545 / 600, punteggio comunque abbastanza lontano dall’ingresso in finale, dato che l’ottavo posto era a quota 557.

In finale si impone l’iraniana Sareh Javanmardi, la quale, dopo aver fatto segnare il record paralimpico in qualificazione, si spinge fino al record mondiale nell’ultimo atto, dominando la gara con 239.2, battendo la turca Aysegul Pehlivanlar, seconda a quota 234.5, e la magiara Krisztina David, terza con 210.5.

Nella pistola ad aria compressa 10 metri maschile P1-SH1, senza azzurri al via, doppietta cinese, con Yang Chao che fa segnare in finale il record paralimpico con 237.9 e batte il connazionale Huang Xing, secondo a quota 237.5. Medaglia di bronzo per l’indiano Singhraj, eliminato a due colpi dalla fine con 216.8.

Va ricordato che le posizioni di tiro per la classe SH1 sono molto simili a quelle utilizzate dai normodotati, dove l’atleta sorregge la pistola con una sola mano. Poiché la pistola viene impugnata con una sola mano, gli atleti hanno una disabilità che riguarda un braccio e/o le gambe. Alcuni tiratori gareggiano in posizione seduta, altri in piedi.

Foto: UITS