Tiro a volo, Coppa del Mondo Junior Almaty 2021: prove a squadre a Cipro e Russia

Seconda giornata di finali ad Almaty, in Kazakistan, per la tappa della Coppa del Mondo Junior 2021 di tiro a volo: dopo le prove individuali dello skeet, oggi è stata la volta delle gare a squadre, infine domani si terrà la prova a coppie miste, che sarà specialità olimpica a Parigi 2024. Non ci sono stati azzurrini in gara oggi e non ce ne saranno domani.

Nello skeet femminile solo due le formazioni in gara: la Russia, che in qualificazione aveva ottenuto 481/525 con Arina Kuznetsova, Daria Lekomtseva ed Anna Zhadnova supera il Kazakistan, qualificatosi con lo score 452/525 con Adel Sadakbayeva, Diana Sabekova ed Amaliya Kudryavtseva, con un netto 6-0 in finale.

Nello skeet maschile quattro compagini in gara: nella finalissima Cipro con Varnavas Theodorou, Petros Englezoudis e Kleanthis Varnavides, qualificatosi con 505/525, supera la Russia, che in qualifica aveva fatto segnare 476/525 con Artem Glotov, Salavat Sadykov ed Evgenii Tikunov, con il punteggio di 7-5.

Nella sfida per il terzo posto il Kazakistan di Ratmir Yenikeyef, Danil Strelcov ed Ilya Penkov, qualificatosi con 463/525, batte l’Uzbekistan di Danil Jalnin, Bekhruz Sharapov ed Ernest Settarov, che in qualifica si era fermato a quota 404/525, con un nettissimo 6-0.

Foto: ISSF