Paralimpiadi Tokyo, Simone Barlaam: “Non mi è entrata la gara, sono deluso per come ho nuotato”

Non basta una prima vasca dominata a Simone Barlaam, che nei 100 metri dorso chiude in quinta posizione in una gara che si è decisa negli ultimi 25 metri. L’azzurro, dunque, non bissa l’oro nei 50 metri stile libero in una gara dove però fin dalle batterie era evidente che sarebbe stata durissima.

“Un po’ di delusione per il tempo e per come ho nuotato la gara. Abbiamo lavorato molto, ma oggi non è entrata la gara che mi aspettavo. Una bruttissima seconda vasca, ma questo è lo sport. Ora si torna a lavorare per le prossime gare” le prime parole di Simone ai microfoni Rai.

“Nei secondi 50 non sono riuscito a rimanere in gara, ci ho provato con tutte le mie forze, ma non ce l’ho fatta” ha concluso l’atleta azzurro che oggi sarà ancora in piscina con la 4×100 stile libero. Barlaam ha chiuso la sua gara in 1’02”92, dopo aver nuotato la prima vasca in 29”43.

L’oro è andato al russo Mozgovoi, davanti al bielorusso Shchalkanau e all’australiano Hodge. Barlaam si è trovato in testa, come ha spiegato, nei primi 50 metri, salvo poi essere rimontato.

