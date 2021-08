Paralimpiadi 2021 oggi, 25 agosto: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Signore e signori si comincia. Le Paralimpiadi hanno finalmente inizio e spazio alle competizione dopo un’emozionante cerimonia d’apertura. In casa Italia si pensa in grande e andiamo a specificare quali saranno gli azzurri in gara, oggi 25 agosto.

Nella vasca del Tokyo Aquatics Center, a partire dalle ore 9 locali (le 2 in Italia), subito in acqua uno dei portabandiera della Delegazione Azzurra, Federico Morlacchi, impegnato, insieme a Simone Barlaam, nelle batterie dei 400 stile libero maschili S9. Nella stessa categoria, in campo femminile, in gara Vittoria Bianco (2:13 ora italiana). Questi gli altri italiani in gara: Angela Procida (100m dorso S2 femminile, 2:41 ora italiana), Efrem Morelli (50 rana SB3 maschile, 3:12 ora italiana); Arianna Talamona (50 stile libero S6 femminile, 3:21 ora italiana), Stefano Raimondi e Riccardo Menciotti (50 stile libero S6 maschile, 3:27 ora italiana); Alessia Scortechini (50 stile libero S10 femminile, 3:33 ora italiana), Alessia Berra e Carlotta Gilli (100 farfalla S13 femminile, 3:46 ora italiana); Francesco Bocciardo (200 stile libero S5 maschile, 3:56 ora italiana); Monica Boggioni (200 stile libero S5 femminile, 4:08 ora italiana); Alberto Amodeo e Federico Bicelli (100 stile libero S8 maschile, 4:21 ora italiana). Dalle ore 10 al via le finali. Direttamente in finale Francesco Bettella, che alle 10:20 sarà in vasca per la gara dei 100 dorso S1 maschile.

Esordio anche per gli azzurri del tennistavolo, impegnati nelle qualifiche. Alle 2, al Table Tennis Tokyo Metropolitan Gymnasium, scenderà in campo Matteo Orsi nel singolare maschile MS3, alle 2:40 sarà la volta Mohamed Amine Kalem nella MS9. Alle 3:20 Michela Brunelli esordirà nella S3, mentre Giada Rossi sarà in gara alle 6:40 per la WS1-2.

Quattro gli azzurri della sciabola in pedana al Wheelchair Fencing Makuhari Messe Hall B. Il primo a gareggiare sarà Edoardo Giordan, nelle eliminatorie valide per la categoria A maschile (ore 2). Alle 3:30 incroceranno le lame Loredana Trigilia e Andrea Mogos (3:30). Alla stessa ora, esordio per Rosanna Pasquino nella categoria B.

ITALIANI IN GARA PARALIMPIADI 2021

25 AGOSTO 2021

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, ore 2.00 italiane

Qualificazioni 400 stile libero S9 maschile – Simone Barlaam e Federico Morlacchi

Qualificazioni 400 stile libero S9 femminile – Vittoria Bianco

Qualificazioni 100m dorso S1 maschile – Francesco Bettella

Qualificazioni 100m dorso S2 femminile – Angela Procida

Qualificazioni 50m rana SB3 maschile – Efrem Morelli

Qualificazioni 50m stile libero S3 femminile – Arianna Talamona

Qualificazioni 50m stile libero S10 maschile – Riccardo Menciotti, Stefano Raimondi

Qualificazioni 50m stile libero S10 femminile – Alessia Scortechini

Qualificazioni 100m farfalla S13 femminile – Alessia Berra, Carlotta Gilli

Qualificazioni 200m stile libero S5 maschile – Francesco Bocciardo

Qualificazioni 200m stile libero S5 femminile – Monica Boggioni

Qualificazioni 100m stile libero S8 maschile – Alberto Amodeo, Federico Bicelli

Tokyo Aquatics Center, ore 10.00 italiane

Finali 400 stile libero S9 maschile

Finali 400 stile libero S9 femminile

Finali 100m dorso S1 maschile – Francesco Bettella

Finali 100m dorso S2 femminile

Finali 50m rana SB3 maschile

Finali 50m stile libero S3 femminile

Finali 50m stile libero S10 maschile

Finali 50m stile libero S10 femminile

Finali 100m farfalla S13 femminile

Finali 200m stile libero S5 maschile

Finali 200m stile libero S5 femminile

Finali100m stile libero S8 maschile.

SCHERMA

Makuhari Messe Hall B, ore 02.00 italiane

Qualificazioni Sciabola individuale maschile, Categoria A – Edoardo Giordan

Qualificazioni Sciabola individuale femminile, Categoria A – Loredana Trigila – Andrea Mogos

Qualificazioni Sciabola individuale femminile, Categoria B – Rosanna Pasquino

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 2.00 italiane

Qualificazioni singolo maschile e femminile (MS9, MS3, WS3) – Mohamed Amine Kalem (MS9)

Qualificazioni singolo maschile e femminile (MS6, WS4) – Matteo Parenzan

Qualificazioni singolo maschile (MS6,MS1) Andrea Borgato – Federico Falco MS1

Tokyo Metropolitan Gymnasium,ore 9 (16 JST)

Qualificazioni singolo femminile (WS11,WS1-2) – Giada Rossi WS1-2

PARALIMPIADI 2021 IN TV

Le Paralimpiadi saranno in diretta, diviso tra Rai2, in onda dall’1.50 alle 10.10 e Raisport+HD, dalle 10.10 fino al termine della giornata di Tokyo, intorno alle 15.30. Dalle 15.30 alle 17.30, invece, senza soluzione di continuità, ancora sul canale tematico raggiungibile al 57 del digitale terrestre, la sintesi delle gare. OA Sport vi terrà compagnia con una DIRETTA LIVE con aggiornamenti costanti.

Foto: LaPresse