Italia-Croazia oggi, Europei volley femminile: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 25 agosto (ore 21.00) si gioca Italia-Croazia, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley femminile. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per il primo posto nella Pool C: le azzurre, capaci di infilare tre vittorie contro Bielorussia, Ungheria, Slovacchia, incrociano le padrone di casa a Zara. Chi vince si assicura il primato nel raggruppamento e la (quasi sicura) garanzia di evitare la Serbia fino all’eventuale finale, mentre chi perde dovrà accontentarsi del secondo posto e rischia un incrocio da brivido con le Campionesse del Mondo già ai quarti di finale.

Si preannuncia una partita estremamente complicata ed equilibrata perché la nostra Nazionale ha faticato a imporsi contro la modesta Slovacchia e potrebbe dunque soffrire decisamente contro la compagine balcanica, capace di ben figurare in avvio di torneo e sicuramente dotata di mezzi interessanti. Il sestetto guidato dal CT Davide Mazzanti incrocerà la formazione di coach Daniele Santarelli, allenatore anche di Conegliano e per alcune stagioni secondo di Mazzanti (nonché marito di Monica De Gennaro). Paola Egonu e compagne dovranno stare molto attente alle stoccate di Samantha Fabris, ma soprattutto dovranno commettere meno errori possibili e dimostrare una certa continuità di gioco.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Croazia, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-CROAZIA, EUROPEI VOLLEY OGGI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO:

21.00 Italia vs Croazia

ITALIA-CROAZIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

