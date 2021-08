Nuoto, ISL Napoli: programma fine settimana 26-29 agosto, tv, programma, dove vedere le gare

Dal 26 agosto al 30 settembre la piscina Scandone di Napoli sarà teatro della Regular Season dell’International Swimming League (ISL), la Champions League del nuoto. Sei settimane di puro spettacolo nel quale 10 squadre si confronteranno per massimizzare le loro prestazioni.

Ultima occasione, infatti, per vedere all’opera Federica Pellegrini. L’azzurra ha annunciato con anticipo che lascerà per sempre l’attività agonistica e lo vorrà fare in Italia, in una realtà particolare come quella partenopea, passionale come poche altre.

La veneta con la sua squadra, gli Aqua Centurions, vorrà divertirsi in vasca e contribuire allo show di una competizione che sicuramente darà molto interesse. La campionessa di Spinea però non la sola italiana a suscitare la curiosità per quanto concerne i nuotatori del Bel Paese. La pattuglia del Bel Paese è numerosa.

AQUA CENTURIONS

Arianna Castiglioni

Elena Di Liddo

Federica Pellegrini

Martina Carraro

Silvia Di Pietro

Simone Sabbioni

Alessia Polieri

Martina Caramignoli

Alessandro Miressi

Fabio Scozzoli

Matteo Ciampi

Matteo Rivolta

Nicolò Martinenghi

Thomas Ceccon

TORONTO TITANS

Alberto Razzetti

Lorenzo Zazzeri

TOKYO FROG KINGS

Alessandro Pinzuti

Federico Poggio

ENERGY STANDARD

Benedetta Pilato

Marco De Tullio

LONDON ROAR

Ilaria Bianchi

LA CURRENT

Sara Franceschi

IRON

Costanza Cocconcelli

Silvia Scalia

Lorenzo Mora

Marco Orsi

Ci si riferisce dunque ai Cali Condors guidati dal campione olimpico Caeleb Dressel e dalla fuoriclasse Lilly King; degli Energy Standard con Sarah Sjostrom, Siobhan Haughey e gli azzurri Benedetta Pilato e Marco De Tullio; i London Roar con Adam Peaty stella indiscussa; gli LA Current con una squadra americana dal livello base molto alto e con Sara Franceschi tra le sue fila; degli Iron di Katinka Hosszu con Costanza Cocconcelli, Silvia Scalia, Lorenzo Mora, Marco Orsi presenti; i Tokyo Frog Kings con Alessandro Pinzuti, Federico Poggio, Cassie Wild, Catie DeLoof, Gabby DeLoof, Leah Smith e Paige Madden; i Toronto Titans capeggiati dalle canadesi Penny Oleksiak, Summer McIntosh e Kylie Masse e dai tratti azzurri grazie ad Alberto Razzetti e a Lorenzo Zazzeri; i NY Breakers di Michael Andrew, i DC Trident; gli Aqua Centurions con una struttura italiana assai spiccata e la figura di Federica Pellegrini da capitana.

CALENDARIO FINE SETTIMANA ISL NAPOLI

Incontro 1 26-27 Agosto (20.00-22.00) – Squadre: Energy Standard, Toronto Titans, DC Trident, Aqua Centurions

Incontro 2 28-29 Agosto (18.00-20.00) – Squadre: Cali Condors, LA Current, Tokyo Frog Kings, NY Breakers

COME SEGUIRE LA ISL IN TV

Sky Sport trasmetterà tutti i match della stagione 2021 di ISL a partire dal 26 agosto. Nel caso specifico il canale, salvo variazioni di palinsesto, è Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

Foto: LaPresse