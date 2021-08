Pallanuoto femminile, le possibili convocate del Setterosa. Da chi si riparte verso Parigi 2024

La delusione del torneo preolimpico di Trieste è ancora cocente. La sconfitta con l’Ungheria che è costata la qualificazione ai Giochi di Tokyo resta sotto gli occhi di tutti. Per fortuna il quadriennio finito e ci sono solamente tre anni per il Setterosa per rilanciarsi verso la prossima edizione a Cinque Cerchi.

C’era bisogno di una svolta, di una rivoluzione, infatti partirà un nuovo ciclo verso Parigi 2024 per le ragazze della Nazionale italiana femminile di pallanuoto. Il tutto è già iniziato con la nomina del nuovo commissario tecnico: dopo Fabio Conti e Paolo Zizza la panchina è stata affidata a Carlo Silipo.

I lavori sono partiti: ci sono stati già un paio di raduni per la squadra tricolore che si è lanciata verso i prossimi appuntamenti (nel 2022 ci saranno i Mondiali in Giappone a Fukuoka). Diverse le assenze di lusso, probabilmente definitive: da Arianna Garibotti a Giulia Gorlero, passando per Rosaria Aiello, ci sono degli addii dolorosi, ma dovuti anche dall’età.

Si riparte da alcune certezze: il nuovo capitano Silvia Avegno è sicuramente una di queste, ma spazio anche a giovanissime come Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini. Tra le veterane occhi puntati su Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Elisa Queirolo.

Foto LiveMedia/Luigi Mariani