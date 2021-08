Pallamano, Brixen: un mercato da favola per il double nel cinquantennale della società

I campionati italiani di pallamano stanno per prendere il via, ma le formazioni di punta si sono già attrezzate per un mercato di spessore, con Brixen che nell’anno del cinquantesimo anniversario della società punta forte all’accoppiata maschile/femminile.

Tra le donne, alle già presenti Giada Babbo e Monika Prunster si aggiungeranno nomi illustri come Sofia Ghilardi, già nel team altoatesino ma assente per gran parte della stagione causa infortunio, ma anche Virginia Ucchino, Giorgia Di Pietro e Arassay Duran, costruendo una vera e propria corazzata pronta a dare battaglia alla Jomi Salerno.

Anche in campo maschile le ambizioni sono alte, tanto da ingaggiare quattro giocatori in grado di alzare notevolmente il livello della squadra in altrettanti ruoli. Nella posizione di ala sinistra è arrivato infatti il teramano Stefano Arcieri, dal Siena non iscritto al prossimo campionato, mentre i due nuovi terzini saranno Arnad Hamzic e Marco Fantinato, rispettivamente provenienti da Conversano e Cassano Magnago. La ciliegina sulla torta è invece rappresentata da Ardian Iballi, autentico jolly, che può ricoprire qualsiasi zona del campo.

Il primo appuntamento della stagione sarà quello della Supercoppa, in programma in 5 settembre, mentre dalla settimana successiva inizierà il campionato di Serie A, uno dei più incerti degli ultimi anni.

Foto: FIGH