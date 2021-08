Olimpiadi Tokyo, Italia da record con 40 medaglie e tutti i giorni con almeno un podio!

Le Farfalle della ginnastica ritmica hanno regalato la ciliegina sulla torta alla meravigliosa Olimpiade dell’Italia. Per la prima volta nella sua storia in Bel Paese ha raggiunto la fatidica quota di 40 medaglie! Il record precedente era di 36 e risaliva alle lontanissime edizioni di Los Angeles 1932 e Roma 1960.

Solo sei nazioni hanno ottenuti più podi degli azzurri a Tokyo 2020: Stati Uniti, Cina, ROC (Comitato Olimpico della Russia), Gran Bretagna, Giappone ed Australia. L’Italia, semmai ce ne fosse bisogno, non solo si è confermata tra le potenze mondiali, ma si è decisamente consolidata ed ha alzato l’asticella: il trend di imponente crescita in svariate discipline fa pensare che anche a Parigi 2024 si potranno mettere nel mirino traguardi ancora più ambiziosi.

Dal 24 luglio all’8 agosto l’Italia ha sempre vinto almeno una medaglia in 16 giorni su 16: non era mai accaduto in passato ed anche questa statistica testimonia quanto eclettica si sia rivelata la spedizione tricolore. Sono addirittura 19 infatti gli sport che hanno messo in carniere almeno una medaglia: anche in questo caso è caduto il primato precedente (17) che resisteva da Atene 2004.

L’Italia è tornata in doppia cifra di ori proprio come 17 anni fa, migliorando di 2 unità le edizioni di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Il 50% delle vittorie sono pervenute grazie alla mitologica atletica, che mai si era spinta a più di 3 ori in una Olimpiade prima di Tokyo 2020. Infine è stato stabilito anche il record di bronzi in una singola edizione, addirittura 20.

Foto: Lapresse