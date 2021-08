Olimpiadi Tokyo 2021, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali sabato 7 agosto

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 7 AGOSTO

CICLISMO SU PISTA

Elia Viviani e Simone Consonni arrivano all’ultimo appuntamento della loro Olimpiade con il morale altissimo. Il primo ha incassato uno splendido bronzo nell’omnium dopo il titolo di 5 anni fa a Rio; il secondo ha fatto parte del quartetto dell’inseguimento su pista salito sulla cima dell’Olimpo. Non vi sono dubbi, dunque, che entrambi siano in forma e motivati a far bene anche in una specialità, la madison, che nel passato recente non ha mai sorriso ai colori azzurri. Forse mancherà un pizzico di intesa ai due azzurri, non dei protagonisti abituali delle Sei giorni, eppure si tratta di una coppia in grado di stupire. La concorrenza sarà enorme: Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Australia, Olanda, Spagna, Belgio, Francia. Sarà una gara pazza, di pura resistenza: è molto probabile che non saranno i punti assegnati agli sprint a fare la differenza, ma i giri guadagnati sugli avversari (che portano in dote ben 20 punti).

Percentuali di medaglia

Elia Viviani-Simone Consonni 40%

KARATE

Silvia Semeraro ha grandi capacità ed in passato ha dimostrato di poter battere chiunque. L’azzurra è inserita in una pool difficilissima nella categoria +61 kg, dove figurano la n.1 del ranking (l’azera Iryna Zaretska), la n.4 (la turca Meltem Hocaoglu), nonché la giapponese Ayumi Uesuka, prima avversaria che sfiderà la nostra portacolori. Da non sottovalutare neppure la kazaka Sofya Berultseva. Solo le prime due accederanno in semifinale. Se Semeraro riuscisse nell’impresa, allora a quel punto potrebbe succedere di tutto…

Percentuali di medaglia

Silvia Semeraro 30%

LOTTA

Abraham Conyedo ha l’occasione della vita di giocarsi una medaglia olimpica nella categoria -97 kg dello stile libero. Al primo turno di ripescaggio se la vedrà con il canadese Jordan Steen, avversario alla portata. In caso di successo approderebbe alla finalina per il bronzo, dove troverebbe il turco Suleyman Karadeniz. L’anatolico, argento agli ultimi Europei, partirebbe favorito, ma non sarebbe un confronto chiuso in partenza.

Percentuali di medaglia

Abraham Conyedo 45%

Foto: Lapresse