Partito il lungo pomeriggio di finali di nuoto paralimpico e alla terza gara arriva subito una medaglia. Stefano Raimondi si mette al collo un secondo alloro dopo l’oro nei 100 rana di due giorni fa; questa volta per il ragazzo di Soave arriva un bronzo nella gara dei 100 metri stile libero categoria S10.

Raimondi è stato protagonista di una gara assai costante, in cui ha accelerato in maniera graduale per cogliere un posto sul podio chiudendo in 51.45; non è bastato per sconfiggere l’ucraino Maksym Krypak, che dalla corsia 4 è andato a volare verso l’oro con il record del mondo in 50.64. Secondo posto invece per Rowan Crothers, con l’australiano che sopravanza l’azzurro per otto centesimi (51.37).

Ai piedi del podio il brasiliano Phelipe Andrews Melo Rodrigues, che ha fatto la lepre nei primi 50 metri per perdere poi potenza nelle ultime bracciate (52.04); dietro di lui l’altro australiano Thomas Gallagher (53-14), l’olandese Bas Takken (54.06), il russo Dmitrii Bartasinskii (54.09) e il polacco Alan Ogorzalek (55.45).

Foto: LaPresse