Paralimpiadi 2021, tutti gli italiani in gara il 29 agosto. Orari, programma gare, tv

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 sono ormai scattati e continueranno ad assegnare ulteriori titoli anche domani, domenica 29 agosto: in Giappone saranno in palio nel complesso 539 titoli, dei quali 272 maschili, 227 femminili e 40 misti / open.

In tutto alle Paralimpiadi saranno presenti 4400 atleti, dei quali 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista / open. In tutto in Giappone, tra agosto e settembre, in questa manifestazione saranno 22 gli sport protagonisti.

La RAI trasmetterà l’evento con alcune ore di diretta tv ogni giorno: in virtù di un accordo triennale con il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, la RAI, infatti, ha acquisito i diritti per le Paralimpiadi di Tokyo 2021. Di seguito tutti gli azzurri in gara domani, domenica 29 agosto.

ITALIANI IN GARA PARALIMPIADI 2021

29 AGOSTO 2021

TRIATHLON

Odaiba Marine Park, ore 23:30

PTWC maschile – Giovanni Achenza – Pier Alberto Buccoliero

PTWC femminile – Rita Cuccuru

SCHERMA

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 1:30

Preliminari fioretto a squadre maschili – Marco Cima – Emanuele Lambertini – Matteo Betti

Preliminari fioretto a squadre femminili – Ionela Andreea Mogos, Beatrice Vio, Loredana Trigilia

TIRO CON L’ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, dalle ore 2

Compound Open Individuale femminile eliminatorie 1/16 – Eleonora Sarti – Maria Andrea Virgilio

Compound Open a squadre miste 1/8: Eleonora Sarti – Maria Andrea Virgilio – Matteo Bonacina – Giampaolo Cancelli

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 2

Qualificazioni 400 stile libero maschili S7 – Federico Bicelli

Qualificazioni 400 stile libero femminili S7 – Giulia Terzi

Qualificazioni 100 rana maschili SB14 – Misha Palazzo

Qualificazioni 100 rana femminili SB14 – Giorgia Marchi

Qualificazioni 50 stile libero maschili S9 – Simone Barlaam – Simone Ciulli

Qualificazioni 50 dorso S3 – Vincenzo Boni – Emmanuele Marigliano

Qualificazioni 50 dorso femminili S3 – Arjola Trimi

Qualificazioni 50 stile libero femminili S13 – Carlotta Gilli

Qualificazioni 100 rana maschili SB4 – Francesco Bocciardo

Qualificazioni 100 rana femminili SB4 – Monica Boggioni – Giulia Ghiretti

Qualificazioni staffetta 4×100 stile libero femminile – Italia

CANOTTAGGIO

Sea Forest Waterway, ore 2:30

Finale Doppio PR2 misto

Finale Quattro con PR3 misto

JUDO

Nippon Budokan, ore 3:30

Preliminari femminili -70 kg – Matilde Lauria

Preliminari femminili +70 kg – Carolina Costa

SITTING VOLLEY

Makuhari Messe Hall A, ore 7

Italia vs Canada

EQUITAZIONE

Equestrian park, dalle ore 11

Team Test Musicale – Federica Sileoni

ATLETICA

Olympic Stadium, ore 12

Finali salto in lungo T37

Finali 200 metri T35

Qualifiche 100 metri maschili T63 – Alessandro Ossola

Foto: LaPresse