Alle Paralimpiadi di Tokyo l’Italia continua a conquistare medaglie, con la giornata odierna che si è aperta con due podi nel triathlon femminile, grazie al bronzo di Veronica Yoko Plebani nella categoria PTS2 e all’argento di Anna Barbaro nella categoria PTV.

“Sono troppo contenta, è stata una gara durissima – ha raccontato all’arrivo Veronica Yoko Plebani – un nuoto fortissimo, ho sofferto un po’ in bicicletta per la prima frazione davvero dura, ma alla fine ho preso questo bronzo sudatissimo: è la mia terza paralimpiade e ho centrato il terzo posto nella triplice disciplina! Sono davvero orgogliosa di aver portato a casa questa soddisfazione per l’Italia”.

Tanti i sacrifici per raggiungere questa medaglia, ma poi una grande gioia e un ringraziamento speciale. “Il triathlon è stata una sfida apparentemente impossibile, ma alla fine è arrivato questo risultato, una soddisfazione indescrivibile: sono riuscita ad afferrare questo risultato personale e, oltre al piazzamento da medaglia, sono davvero contenta del percorso che ho compiuto. Ringrazio tutti per il tifo da casa, non avere il pubblico e la mia famiglia qui è stata dura, ma so che tutti mi hanno supportato da casa, non solo oggi ma in tutti questi cinque anni verso Tokyo 2020”.

Poco più tardi ecco l’argento di Anna Barbaro, che insieme alla guida Charlotte Bonin ha chiuso alle spalle solamente della spagnola Susana Rodriguez, conquistando un clamoroso argento. “Questa medaglia è per l’Italia, un incoraggiamento e un segnale di reazione per tutta la mia nazione e per la Calabria – ha detto Anna ai microfoni della Rai – il mio cuore è pieno di sentimenti: voglio dedicare questa medaglia a mio padre, al mio allenatore, al mio fidanzato, a tutti quelli che mi hanno seguita e soprattutto a me stessa. Grazie anche al mio cane Nora, che ha idealmente corso con me qui a Tokyo e mi ha spronata con il suo desiderio di libertà che mi trasmette quotidianamente. E adesso “Don’t stop me now!” Dico a tutti di non avere paura di affrontare quello che sembra un grande mostro: se non ci riuscite da soli, chiedete aiuto, ci sono molte persone preparate disposte a darvi una mano”.

Foto: FITRI