Il nuoto continua a regalare medaglie all’Italia nelle Paralimpiadi di Tokyo. L’ultima è stata quella della 4×50 stile libero mista, con il quartetto composto da Luigi Beggiato, Antonio Fantin, Arjola Trimi e Giulia Terzi che ha conquistato l’argento. Qui di seguito le parole degli azzurri.

Luigi Beggiato: “Oggi direi che la giornata è andata bene. Per ora mi godo queste due medaglie, inaspettate per certi versi, quindi penserò alle prossime gare e certamente ho degli obiettivi precisi in testa”.

Arjola Trimi: “E’ un momento felicissimo, sicuramente una bella staffetta, che continua a dare soddisfazioni. Ci abbiamo creduto tanto e stiamo raccogliendo i frutti degli ultimi anni”

Giulia Terzi: “E’ stato un bellissimo lavoro di squadra. Oltre a noi quattro non bisogna dimenticare chi ha qualificato la staffetta questa mattina. Quindi è anche merito loro, noi siamo stati bravissimi e sono molto felice per noi e per tutti quelli che ci stanno seguendo dall’Italia”.

Antonio Fantin: “E’ sicuramente il frutto di un lavoro di squadra, di un grande gruppo. E’ solamente la punta dell’iceberg di tutto il lavoro che c’è sotto. Tutti i compagni si mettono a servizio della squadra, siamo molto contenti. Questo è solo l’inizio e speriamo che nei prossimi giorni possiamo regalare tante altre soddisfazioni”.

