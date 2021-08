Il grande giorno sta per arrivare. Il conto alla rovescia per la XVI edizione dei Giochi Paralimpici Estivi che si svolgeranno dal 24 agosto al 5 settembre a Tokyo sta per terminare e l’Italia del nuoto è pronta per farsi valere, con la possibilità di aggiudicarsi diverse medaglie.

La selezione tricolore guidata dal Direttore Tecnico Riccardo Vernole è in ritiro a Sendai per arrivare ai giorni di gara pronta per massimizzare le prestazioni. Una compagine composta da ben 29 atleti, un numero che mai si era raggiunto precedentemente ai Giochi. Di seguito l’elenco dei convocati:

I CONVOCATI DELL’ITALIA

UOMINI

AMODEO Alberto Polha Varese

BARLAAM Simone Polha Varese

BASSANI Federico SS Lazio Nuoto

BEGGIATO Luigi Circolo Sportivo Guardia di Finanza

BETTELLA Francesco GS Fiamme Oro/Civitas Vitae Sport Education

BICELLI Federico Polisp. Bresciana No Frontiere

BOCCIARDO Francesco GS Fiamme Oro /Nuotatori Genovesi

BONI Vincenzo GS Fiamme Oro /Caravaggio Sport. Village

CIULLI Simone GS Fiamme Azzurre /Circolo Canottieri Aniene

FANTIN Antonio GS Fiamme Oro/S.S. Lazio Nuoto

MARIGLIANO Emmanuele Centro Sportivo Portici

MENCIOTTI Riccardo Circolo Canottieri Aniene

MORELLI Efrem GS Fiamme Oro/Canottieri Baldesio

MORLACCHI Federico GS Fiamme Azzurre/ Polha Varese

PALAZZO Misha Verona Swimming Team

RAIMONDI Stefano GS Fiamme Oro/Verona Swimming Team

DONNE

BERRA Alessia Polha Varese

BIANCO Vittoria Impianti Sportivi Nf

BOGGIONI Monica GS Fiamme Oro /Pavia Nuoto

GHIRETTI Giulia GS Fiamme Oro /EGO Nuoto

GILLI Carlotta GS Fiamme Oro /Rari Nantes Torino

MARCHI Giorgia Triestina Nuoto

PALAZZO Xenia Francesca GS Fiamme Azzurre/Verona Swiming Team

PROCIDA Angela GS Fiamme Oro/Centro Sportivo Portici

RABBOLINI Martina Non Vedenti Milano

SCORTECHINI Alessia Circolo Canottieri Aniene

TALAMONA Arianna GS Fiamme Azzurre/Polha Varese

TERZI Giulia GS Fiamme Azzurre/Polha Varese

TRIMI Arjola Polha Varese

Una squadra fortissima reduce dai trionfali Europei di Funchal (Portogallo). Nella piscina portoghese gli azzurri hanno primeggiato nel medagliere con ben 80 medaglie vinte, di cui 34 ori, 26 argenti e 20 bronzi. Un numero impressionante che sta a certificare la grande profondità della Nazionale, dotata poi di grandi campioni.

Al di là di Federico Morlacchi, con già in bacheca 1 oro, 3 argenti e 3 bronzi nella sua storia alle Paralimpiadi che avrà il grande onore di sfilare con Bebe Vio in qualità di portabandiera di tutta la spedizione italiana, i nomi sono quelli di Simone Barlaam (oro nei 100 farfalla s9, nei 100 stile libero s9, nei 50 stile libero s9 e in staffetta agli Europei), Antonio Fantin (oro nei 100 stile libero s6, nei 400 stile libero s6, nei 50 stile libero s6 e in staffetta agli Europei), Carlotta Gilli (oro nei 100 dorso s13, nei 100 farfalla s13, nei 100 stile libero s13, nei 200 misti sm13 agli Europei), Arjola Trimi (oro nei 100 stile libero s4, nei 50 stile libero s4 agli Europei) e di Giulia Terzi (oro nei 100 stile libero s7, nei 200 misti sm7, nei 50 farfalla s7 e nei 50 stile libero s7).

Citazioni dovute da associare ai tempi: Trimi autrice del record europeo di 1’31″46 nei 100 stile libero s3 e del record del mondo di 41″15 nei 50 stile libero s3; Terzi al primato europeo di 3’08″12 nei 200 misti sm7, di 34″95 nei 50 farfalla s7, di 1’10″48 nei 100 stile libero s7; Fantin primatista mondiale nei 100 stile libero s6 in 1’03″76, europeo nei 50 stile libero s6 in 29″11, al record mondiale nella staffetta 4×100 stile libero con Barlaam, Raimondi e Morlacchi di 3’46″06; il citato Barlaam recordman mondiale nei 100 stile libero s9 in 53″03; Gilli primatista mondiale in 1’05″56 nei 100 dorso s13.

Crono che attestano la qualità di una formazione di altissimo profilo che punta a confermarsi anche in Giappone.

Foto: LaPresse