Nuoto, ISL Napoli oggi: orari 26 agosto, tv, programma, streaming, italiani in gara

Si comincia. Oggi, a partire dalle ore 20.00, prende il via la terza edizione dell’International Swimming League. La piscina Scandone di Napoli sarà teatro di grandi sfide fino al 30 settembre perchè secondo questa scadenza si esaurirà la Regular Season.

Sei settimane di grande spettacolo in cui dieci squadre si confronteranno negli 11 match in programma e i peggiori due team saranno tagliati per il punteggio. Le 8 compagini promosse alle semifinali andranno a Eindhoven dall’11 al 18 novembre. In questo caso verranno fuori i nomi delle quattro migliori squadre che a gennaio 2022 si giocheranno il titolo.

Le formazioni coinvolte saranno: Aqua Centurions, New York Breakers, DC Trident, Toronto Titans, Tokyo Frog Kings, Cali Condors, Energy Standard, London Roar, Los Angeles Current e Iron Budapest. Stasera si confronteranno Energy Standard, Toronto Titans, DC Trident e Aqua Centurions.

Tanta Italia in vasca con gli Aqua Centurions del neo General Manager Domenico Fioravanti, con head coach Matteo Giunta, che avranno in Federica Pellegrini la vedette, giunta alla sua ultima competizione prima di dire addio alle piscine. Una compagine che ha in sé tanto della rana nazionale e internazionale: Arianna Castiglioni, Martina Carraro, Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi. E poi la velocità con Alessandro Miressi e Thomas Ceccon. Attenzione però alle altre compagini con la presenza ad esempio di Benedetta Pilato tra le fila degli Energy Standard. In sostanza godremo di un grandissimo show. Di seguito l’elenco degli italiani presenti in gara:

AQUA CENTURIONS

Arianna Castiglioni

Elena Di Liddo

Federica Pellegrini

Martina Carraro

Silvia Di Pietro

Simone Sabbioni

Alessia Polieri

Martina Caramignoli

Alessandro Miressi

Fabio Scozzoli

Matteo Ciampi

Matteo Rivolta

Nicolò Martinenghi

Thomas Ceccon

TORONTO TITANS

Alberto Razzetti

Lorenzo Zazzeri

ENERGY STANDARD

Benedetta Pilato

Marco De Tullio

PROGRAMMA INTERNAZIONAL SWIMMING LEAGUE NAPOLI (26 AGOSTO)

ore 20.00-22.00 Incontro 1 (prima parte) – Squadre: Energy Standard, Toronto Titans, DC Trident, Aqua Centurions

Gara in programma oggi (vasca corta) – 100 farfalla, 200 dorso, 200 rana, 4×100 sl, 50 sl, 200 misti, 50 rana, 4×100 sl, 50 dorso, 400 sl, 4×100 mista.

COME SEGUIRE LA ISL IN TV

L’incontro odierno tra Energy Standard, Toronto Titans, DC Trident e Aqua Centurions sarà trasmesso da Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

Foto: LaPresse