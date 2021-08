LIVE Nuoto, ISL Napoli 2021 in DIRETTA: Federica Pellegrini, Ceccon e Martinenghi in gara. Che parata di stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare della terza edizione dell’International Swimming League, la Champions League del nuoto. Lo scenario da quest’oggi fino al 30 settembre sarà quello della piscina Scandone di Napoli. Si gareggerà in vasca corta e lo spettacolo non mancherà di certo.

Una competizione che vedrà confrontarsi 10 formazioni di rilievo internazionale in cui nuotatori di tutto il mondo daranno quello che hanno per il proprio club. Si tratta dei Cali Condors guidati dal campione olimpico Caeleb Dressel e dalla fuoriclasse Lilly King; degli Energy Standard con Sarah Sjostrom, Siobhan Haughey e gli azzurri Benedetta Pilato e Marco De Tullio; i London Roar con Adam Peaty stella indiscussa; gli LA Current con una squadra americana dal livello base molto alto e con Sara Franceschi tra le sue fila; degli Iron di Katinka Hosszu con Costanza Cocconcelli, Silvia Scalia, Lorenzo Mora, Marco Orsi presenti; i Tokyo Frog Kings con Alessandro Pinzuti, Federico Poggio, Cassie Wild, Catie DeLoof, Gabby DeLoof, Leah Smith e Paige Madden; i Toronto Titans capeggiati dalle canadesi Penny Oleksiak, Summer McIntosh e Kylie Masse e dai tratti azzurri grazie ad Alberto Razzetti e a Lorenzo Zazzeri; i NY Breakers di Michael Andrew, i DC Trident; gli Aqua Centurions con una struttura italiana assai spiccata e la figura di Federica Pellegrini che ha scelto questa sede per salutare il nuoto definitivamente.

Oggi vedremo salire sul blocchetto di partenze nella prima parte dell’incontro 1 che ci sarà anche domani Energy Standard, Toronto Titans, DC Trident e Aqua Centurions. Grande attesa c’è per la “Divina” che ha deciso di salutare così il suo pubblico. Aqua Centurios con un chiaro marco italiano, come detto, citando Arianna Castiglioni, Martina Carraro, Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi per la rana e Alessandro Miressi e Thomas Ceccon per la velocità. Ne vedremo delle belle in vasca.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare della terza edizione dell’International Swimming League, la Champions League del nuoto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 20.00. Buon divertimento!

