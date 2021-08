Nuoto, ISL 2021: Cali Condors dominano il match 2. Dressel vince ancora, Stewart da record nei 100 dorso in vasca corta

Va in archivio il primo weekend della International Swimming League, con la conclusione del secondo match alla Piscina Scandone di Napoli. Cambia il giorno, non la sostanza: come ieri, i Cali Condors dominano la giornata e vincono la prima uscita del loro girone.

La prima pagina di giornata è per Coleman Stewart, che firma il nuovo primato mondiale dei 100 dorso in vasca corta in 48.33, cancellando il record di Kliment Kolesnikov; per non farsi mancare niente, il giovane si prende il successo anche nella skin race a dorso. Con lui, super protagonista anche Caeleb Dressel.

Il campione statunitense vince altre due gare quest’oggi, i 100 misti in 51.01 e i 100 stile libero in 45.94, facendo pokerissimo con le tre vittorie di ieri. Nonostante il successivo ko nei 50 farfalla per mano di Takeshi Kawamoto, è lui uno degli uomini di copertina della squadra di San Francisco, che si porta a casa dieci delle venti gare di giornata.

La sorella Sherridon è di nuovo protagonista e, dopo i 50 dorso di ieri, vince anche i 100 in 57.08, mentre Lilly King è dominante nei 100 rana in 1.03.54 e Kelsi Dahlia si impone in volata nei 50 farfalla su Helena Gasson.

Con questa scorpacciata di successi, i Cali Condors chiudono la loro due giorni con 707 punti, miglior punteggio di giornata. Dietro di loro gli LA Current a 402.5 punti, i Tokyo Frog Kings a 371.5 e i New York Breakers ultimi a 265 punti. Da notare, per i colori italiani, il secondo posto di Alessandro Pinzuti nei 100 rana (vittoria di Yasuhiro Koseki in 57.09) e il terzo di Sara Franceschi nei 400 misti femminili.

Foto: LaPresse