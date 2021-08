Soddisfazione e ambizione: questi sentimenti albergano nell’animo di Gregorio Paltrinieri. L’azzurro ha colto una nuova impresa nelle Olimpiadi di Tokyo. Dopo l’argento in piscina negli 800 stile libero, il campione carpigiano ha colto un bronzo incredibile nella 10 km in acque libere, diventando nei fatti il primo italiano (uomo) a conquistare una medaglia a Cinque Cerchi in questa specialità.

Un risultato incredibile se si tiene conto dell’avvicinamento ai Giochi: la mononucleosi a un mese dall’inizio della rassegna olimpica e il mondo che improvvisamente è cambiato. Non si è mai perso d’animo Greg e con grande forza di volontà e classe si è spinto a traguardi che praticamente nessuno avrebbe potuto immaginare.

“Sono veramente contento, è stata un’Olimpiade complicata. In questi mesi tante persone hanno creduto in me quando io facevo fatica a farlo. Le ringrazio, mi hanno invitato a non mollare“, le parole del carpigiano ai microfoni della Rai. “La medaglia è un lavoro di gruppo. Questi argento e bronzo valgono tantissimo, sono state tre gare molto sofferte. Sono contento di aver combattuto fino all’ultimo. Quando sei alle corde riesci a trovare qualcosa in più“, ha sottolineato Gregorio.

Una 10 km molto difficile nella quale l’azzurro è stato costretto a inseguire e abile a chiudere il buco iniziale, dovendo dar fondo a tutte le sue “poche” energie. Per questo, il podio finale ha un sapore ancora più dolce: “Non ho mollato, ho fatto un lavoro sporchissimo e nessuno mi aiutava nella risalita. E’ stato bello riprenderli e arrivare terzo. Era uno dei miei sogni essere competitivo anche in acque libere. Sapevo che il podio me lo meritavo“.

A chiosa, si rilancia la sfida in vista di quel che sarà: “Arriveranno giorni in cui la condizione sarà migliore e potrò giocarmela ancora per l’oro, sono sicuro“.

