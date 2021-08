NASCAR Xfinity Series, Michigan: terza affermazione per AJ Allmendinger

AJ Allmendinger vince in Michigan nella NASCAR Xfinity Series. Il #16 di Kaulig Racing, a segno settimana scorsa nella Cup Series ad Indianapolis (Road Course), si impone per la terza volta in stagione, l’ottava in carriera.

La competizione, la prima ed unica del 2021, in Michigan si è aperta sotto il controllo di Austin Cindric. Il campione in carica, scattato dalla pole-position, è stato in grado di rimediare ad una partenza infelice che lo ha visto scivolare dal primo all’ottavo posto.

Il #22, vincitore della Stage 1, ha perso ogni speranza di vittoria durante la seconda fase dell’evento. L’alfiere del Team Penske è entrato in contatto con Myatt Snider (RCR #2) all’uscita di curva 2, una toccata che ha innescato un’importante carambola in cui sono finiti anche Justin Haley (Kaulig #11) e Daniel Hemric (Joe Gibbs #19).

AJ Allmendinger ha conquistato la seconda frazione e si è lanciato verso il successo che non è stato scontato. Josh Berry, in pista con la Camaro #1 del JR Motorsport al posto di Michael Annett, ha reso la vita difficile al #16 del gruppo che ha dovuto vedersela anche con Brandon Jones (Gibbs #19).

Tre Overtime hanno complicato la vita ad Allmendinger che è stato abile a respingere ogni attacco dei rivali che si sono accontentati di un piazzamento in Top5. Jones completa secondo davanti a Noah Gragson (JR Motorsport #9).

Appuntamento settimana prossima a Daytona in concomitanza con la finale della regular season della Cup Series.

Classifica finale NASCAR Xfinity Series Michigan

1 #16 AJ Allmendinger +1 LEADER 2 #19 Brandon Jones +22 +00.163 3 #9 Noah Gragson +1 +00.503 4 #1 Josh Berry # +13 +01.363 5 #20 Harrison Burton +1 +01.408 6 #7 Justin Allgaier −1 +01.907 7 #98 Riley Herbst +1 +02.090 8 #02 Brett Moffitt +12 +02.195 9 #48 Jade Buford # +10 +02.401 10 #61 Bubba Wallace(i) +26 +03.222 11 #51 Jeremy Clements +0 +05.856 12 #39 Ryan Sieg +11 +06.434 13 #54 Ty Gibbs # −3 +06.807 14 #5 Matt Mills +13 +08.184 15 #31 Jordan Anderson(i) +16 1 LAP 16 #23 Tyler Reddick(i) +6 1 LAP 17 #11 Justin Haley −14 1 LAP 18 #92 Josh Williams −4 1 LAP 19 #44 Tommy Joe Martins −1 1 LAP 20 #26 Colin Garrett +9 1 LAP 21 #6 Ryan Vargas # +14 1 LAP 22 #66 David Starr +15 2 LAPS 23 #0 Jeffrey Earnhardt +7 2 LAPS 24 #47 Kyle Weatherman −3 2 LAPS 25 #15 Colby Howard +13 2 LAPS 26 #4 Landon Cassill −11 2 LAPS 27 #52 Gray Gaulding +13 2 LAPS 28 #17 Carson Ware +0 3 LAPS 29 #10 Jeb Burton −17 4 LAPS 30 #78 Mason Massey −4 14 LAPS 31 #36 Alex Labbe −18 16 LAPS 32 #99 Jesse Little +1 19 LAPS 33 #8 Sam Mayer # −17 25 LAPS 34 #74 Bayley Currey(i) +5 36 LAPS 35 #90 Caesar Bacarella −1 94 LAPS 36 #2 Myatt Snider −27 94 LAPS 37 #22 Austin Cindric −36 98 LAPS 38 #07 Joe Graf Jr. −6 102 LAPS 39 #18 Daniel Hemric −32 103 LAPS 40 #68 Brandon Brown −15 104 LAPS

Foto: LaPresse