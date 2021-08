Tutto è pronto per la prima gara della NASCAR Cup Series all’interno dello stradale dell’Indianapolis Motor Speedway. Lo spettacolo è assicurato in una pista che lo scorso anno è stata sede di un ‘esperimento’ con l’Xfinity Series. La seguitissima categoria americana cambia rotta e rimpiazza la famosa ‘Brickyard 400’ con una nuova competizione stradale, la sesta e penultima del 2021.

Ricordiamo che la Cup Series gareggia nella ‘casa dell’IndyCar’ dal 1994, un evento ‘recente’ se consideriamo la storia di altri circuiti che già dal 1960 erano presenti nel calendario.

Il tracciato, seppur modificato, è il medesimo che negli anni ha accolto anche il Mondiale di F1. Sono 3.925 i metri che compongono il road corse dello Stato dell’Indiana suddivisi in 14 curve, cinque delle quali verso sinistra.

Regna l’incertezza in una pista che per ora ha visto in azione solo i piloti che provengono dall’Xfinity Series. Per questa ragione, tra coloro regolarmente iscritti a tutte le gare della Cup Series, segnaliamo la presenza di Chase Briscoe. Il #14 di Haas insegue il primo acuto in carriera nel circuito di casa che nel 2020 lo vide imporsi dopo una bellissima battaglia con Austin Cindric che raggiungerà l’ex rivale solo dal prossimo anno sulla Mustang #2 di Penske. Il campione in carica dell’Xfinity Series sarà presente sulla griglia della Cup Series questo week-end con la quarta Ford di Penske.

Occhi puntati su Chase Elliott e Kyle Larson. Il #9 ed il #5 di Hendrick Motorsport sono i due piloti da tenere d’occhio in una pista del genere. I due alfieri di Chevrolet, rispettivamente campione del 2020 ed il più vincente del 2021, sfidano il resto del gruppo in una gara inedita tutta da vivere.

Dopo Watkins Glen, tappa conquistata da Larson, sono ancora tre i posti disponibili per i NASCAR Playoffs. A tre competizioni dalla fine restano in lotta per il campionato senza successi all’attivo Denny Hamlin (+302), Kevin Harvick (+95) e Tyler Reddick (+15). Ricordiamo che basta una singola affermazione per accedere direttamente ai NASCAR Playoffs.

