Motomondiale, GP Gran Bretagna 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Con ancora negli occhi il doubleheader di Spielberg (Austria), il Motomondiale approda in Inghilterra per la dodicesima tappa della stagione. Si torna a correre a Silverstone dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

Nella casa del motorsport britannico lo spettacolo è assicurato dopo le emozioni del Red Bull Ring. Fabio Quartararo (Yamaha) guida la classifica generale alla vigilia della trasferta inglese con 181 punti contro i 132 del connazionale Johann Zarco (Ducati/Pramac).

L’alfiere della Ducati insegue il francese che in Stiria è stato in grado di difendersi in una pista sulla carta non adatta alle caratteristiche della moto giapponese. Occhi puntatati anche sulle Honda e sulle Suzuki, leggermente inferiori alla concorrenza.

Il Gran Premio di Gran Bretagna per quanto riguarda il Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN. SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente su quello che accade durante il week-end. TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) resta a disposizione per la differita delle qualifiche del sabato e della gara della domenica.

Programma GP Gran Bretagna MotoGP 2021

Programmazione di SKY Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 27 agosto

Ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 14.15-14.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 16.10-16.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 28 agosto

Ore 10. 00-10.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 13.35-13.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 14.00-14.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 14.30-15.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 16.10-16.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 16.35-16.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 29 agosto

Ore 10.00.-10.20, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 10.30-10.50, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00-11.20, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 12.20, Moto 3, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

Ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

La programmazione di TV8 ( da confermare)

Sabato 28 agosto

Ore 15.30, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 29 agosto

Ore 16.30, Moto 3, Gara, differita

Ore 17.30, Moto GP, Gara, differita

Ore 18.45, Moto 2, Gara, differita

Dove seguire il GP Gran Bretagna MotoGP 2021

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: Lapresse