Valentino Rossi ha proseguito il suo calvario austriaco, anzi è persino peggiorato rispetto alla giornata di ieri. Il Dottore non è andato oltre il 18° tempo nelle qualifiche odierne, pertanto domani scatterà dalla terzultima posizione. Se le premesse sono queste, l’obiettivo top-ten si fa estremamente complicato. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal quarantaduenne di Tavullia ai media dopo l’opaca prestazione di oggi.

“Non sono soddisfatto, avrei potuto qualificarmi un pochino meglio, ma la seconda soft non ha funzionato bene. C’era poco grip e non sono riuscito a migliorare. Comunque in FP4 non ero messo malissimo come passo, siamo tutti molto vicini e domani cercherò di stare a centro gruppo per prendere quanti più punti possibile”.

Però la questione gomme sta diventando grottesca. Anche Francesco Bagnaia oggi se ne è lamentato e Miguel Oliveira settimana scorsa ha visto uno pneumatico distruggersi letteralmente sotto la sua moto. Cosa sta succedendo?

“Prima o poi capita a tutti nel corso della stagione, purtroppo ci sono grosse differenze tra una gomma e l’altra. Quando parlo con Michelin mi dicono che fanno moltissimi test e scartano degli pneumatici non appena notano un minimo calo prestazionale. Però di solito su quattro treni di soft, tre sono ok, ma ne trovi uno molto peggiore degli altri. Non è facile per il costruttore, con distacchi così ridotti alcuni decimi di differenza possono essere un problema. Ecco perché prima o poi ogni pilota si lamenterà”.

Dopodiché si è parlato dell’ex compagno di squadra Maverick Viñales: “Ha fatto ciò che doveva fare, dicendo la verità. La frustrazione per i cattivi risultati ti può far perdere la testa, ma non credo che volesse veramente danneggiare la moto. Si è scusato e penso che potrà tornare in gara già tra due settimane a Silverstone. Sarebbe meglio per tutti”.

Inoltre Valentino ha parlato del futuro del suo team attuale, che nel 2022 perderà la sponsorizzazione di Petronas. “Non è una bella cosa per la MotoGP in generale. Il team dovrà chiudere il programma di Moto2 e Moto3 e questa è una bruttissima notizia. Almeno resteranno in MotoGP. Si parla di Darryn Binder come mio sostituto? Il passaggio nella classe regina direttamente dalla Moto3 può risultare problematico, quantomeno lui mi sembra avere il fisico adatto per correre in MotoGP. Yamaha comunque non è messa male. Quartararo può vincere il Mondiale già quest’anno e con Morbidelli a fianco avranno una squadra ufficiale fortissima”.

Foto: MotoGPpress.com