A pochi giorni dal GP d’Austria di MotoGP ha parlato all’ANSA Valentino Rossi, il quale, dopo aver annunciato il proprio ritiro a fine stagione, ha fissato gli obiettivi per la prossima gara.

Così il pilota italiano della Yamaha: “È bello essere a casa per tre giorni per allenarsi e prepararsi per il prossimo round in Austria. Non è stata una brutta prima gara a Spielberg; sono stato in grado di lottare con quelli intorno a me e siamo riusciti a fare punti“.

Gli obiettivi in Austria: “Domenica cercheremo di migliorare la partenza, di avere di nuovo un buon passo e prendere ancora dei punti. Mi piacerebbe essere in grado di lottare per la top 10“.

Chiude così Rossi: “Ora abbiamo bisogno di guardare a come possiamo migliorare, principalmente con il setting della moto, provando nuove piccole cose e lavorando per essere più forti questo weekend. L’obiettivo sarà quello di lavorare bene in ogni sessione e cercare di ottenere una posizione migliore in griglia“.

Foto: MotoGP.com Press