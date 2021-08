Lo stato di forma, com’è scontato che sia dopo i tanti infortuni, non è ancora quello dei giorni migliori. Marc Marquez però sta continuando a progredire e vuole arrivare al top in MotoGP, almeno per quanto riguarda l’inizio della prossima stagione.

Il Mondiale prosegue senza soste: si resta in Austria, per il GP dalla pista dello Spielberg, secondo consecutivo dopo quello di Stiria. L’iberico della Honda domenica scorsa ha agguantato un’ottava piazza che sicuramente dà stimoli per migliorarsi.

Le sue parole alla vigilia riportate dall’ANSA: “Siamo di nuovo in Austria ed è la prima volta che correrò sullo stesso circuito per due weekend di fila, quindi sarà interessante”.

Prosegue: “Sinceramente non credo che cambierà molto, ma partiamo da un’ottima base. Lo scorso weekend è stato buono. Sono fiducioso che potremo fare un altro buon fine settimana”.

Foto: Lapresse