MotoGP su TV8, GP Austria 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Nel weekend del 13-15 agosto andrà in scena il GP di Austria 2021, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà sul circuito del Red Bull Ring. Il tracciato della Stiria si distingue per la sua brevità, per le secche staccate e per i tratti veloci: si resta in questo impianto dopo l’appuntamento dello scorso fine settimana.

Il francese Fabio Quartararo sembra indirizzato verso la conquista del titolo iridato e ormai sembra incontrastabile ma Joan Mir, Francesco Bagnaia e compagnia proveranno a riaprire la questione. Valentino Rossi ha già annunciato il ritiro e queste sono le ultime gare in cui lo vedremo impegnato. Tutti gli appassionati potranno gustarsi qualifiche e gara in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8. L’intero evento sarà trasmesso, per gli abbonati, in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e DAZN.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari del GP di Austria 2021, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà sul circuito del Red Bull Ring. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per tutte le competizioni del fine settimana.

CALENDARIO GP AUSTRIA MOTOGP: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 13 AGOSTO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.50-17.20 MotoE, prove libere 2

SABATO 14 AGOSTO:

08.15-08.45 MotoE, prove libere 3

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, qualifiche 1

13.00-13.15 Moto3, qualifiche 2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.10-15.35 Moto2, qualifiche 1

15.35-15.50 Moto2, qualifiche 2

16.10-16.50 MotoE, E Pole

DOMENICA 15 AGOSTO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

15.30 MotoE, gara

GP AUSTRIA MOTOGP 2021: COME VEDERLO SU TV8

Gare di tutte le classi in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite): Moto3 alle 14.05, Moto2 alle 15.25, MotoGP alle 17.05 di domenica 15 agosto.

Qualifiche di tutte le classi in sintesi e in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) dalle ore 15.35 di sabato 14 agosto.

Non sono previste dirette/differite per le prove libere.

GP AUSTRIA MOTOGP 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

VENERDÌ 13 AGOSTO:

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN.

Prove libere 1-2 di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 17.15, 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette, differite, repliche su TV8.

SABATO 14 AGOSTO:

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in diretta streaming su DAZN , Sky Go e Now TV.

Qualifiche di tutte le classi in sintesi e in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) dalle ore 15.35.

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DOMENICA 15 AGOSTO:

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, su DAZN e su Now TV.

Gare di tutte le classi in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite): Moto3 alle 14.05, Moto2 alle 15.25, MotoGP alle 17.05.

Warm-up e gare di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara della MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 16.30, 19.00, 21.00, 23.00 e nel rullo notturno.

