MotoGP, risultato FP3 GP Stiria 2021: Bagnaia svetta sul giro secco davanti a Quartararo, 19° Valentino Rossi

Francesco Bagnaia si conferma uno dei grandi favoriti per il successo al Red Bull Ring di Spielberg e firma il miglior tempo assoluto in condizioni di pista asciutta in occasione della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria 2021, decimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Il piemontese della Ducati Factory è stato il più rapido del lotto nella simulazione di qualifica a fine turno, fermando il cronometro in 1’23″114 e precedendo di 28 millesimi il leader del campionato Fabio Quartararo (Yamaha Factory). Buoni segnali sul giro secco anche per lo spagnolo Maverick Vinales, 3° a 148 millesimi dalla vetta in sella all’altra M1 ufficiale.

Ducati sugli scudi anche con il quarto posto dello spagnolo Jorge Martin, il sesto del francese Johann Zarco ed il nono dell’australiano Jack Miller, tutti qualificati direttamente per la Q2. Obiettivo raggiunto anche da parte di Joan Mir con la Suzuki, in quinta posizione a 273 millesimi dal best time, mentre gli altri qualificati sono Marc Marquez (7°), Aleix Espargarò (8°) e Takaaki Nakagami (10°).

Costretti ad affrontare il Q1 alcuni big come Alex Rins (13°), Miguel Oliveira (15°) e Brad Binder (16°), oltre agli italiani Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Enea Bastianini, Luca Marini e Lorenzo Savadori, i quali occupano le ultime cinque posizioni della graduatoria senza considerare la wild card britannica Cal Crutchlow, in sostituzione dell’infortunato Franco Morbidelli in Yamaha Petronas.

CLASSIFICA FP3 GP STIRIA 2021 MOTOGP

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 317.6 1’23.114

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 310.3 1’23.142 0.028 / 0.028

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 311.2 1’23.262 0.148 / 0.120

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 316.7 1’23.294 0.180 / 0.032

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1’23.387 0.273 / 0.093

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 315.7 1’23.487 0.373 / 0.100

7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 314.8 1’23.513 0.399 / 0.026

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 311.2 1’23.594 0.480 / 0.081

9 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 314.8 1’23.731 0.617 / 0.137

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 313.0 1’23.740 0.626 / 0.009

11 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 318.5 1’23.757 0.643 / 0.017

12 26 Dani PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.0 1’23.758 0.644 / 0.001

13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.4 1’23.766 0.652 / 0.008

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 315.7 1’23.789 0.675 / 0.023

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.0 1’23.799 0.685 / 0.010

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.3 1’23.935 0.821 / 0.136

17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 308.5 1’24.159 1.045 / 0.224

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 307.6 1’24.342 1.228 / 0.183

19 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.9 1’24.381 1.267 / 0.039

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 313.9 1’24.384 1.270 / 0.003

21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 311.2 1’24.403 1.289 / 0.019

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.3 1’24.437 1.323 / 0.034

23 35 Cal CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.0 1’24.644 1.530 / 0.207

