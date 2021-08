Le indiscrezioni di tutta la pausa estiva sono state confermate. Maverick Vinales passa ufficialmente all’Aprilia per la stagione 2022 accanto al confermato connazionale Aleix Espargarò.

Stando a quanto riporta Sky Sport MotoGP manca solo l’annuncio ufficiale che è atteso nelle prossime settimane. Nel frattempo Espargarò non nasconde la propria gioia di avere accanto l’attuale teammate di Fabio Quartararo che oggi ha conquistato il nono tempo in qualifica.

Vinales non risponde direttamente alla domanda sul proprio futuro e preferisce parlare della giornata odierna in quel di Spielberg. Il #12 della MotoGP ha affermato: “La giornata è stata intensa, avevo un feeling buono questa mattina. Nella qualifica è andato tutto storto. Per domani si può fare bene, sono molto motivato alla vigilia di questo week-end”.

Il centauro di Yamaha ha concluso dicendo: “Questa situazione è molto frustrante, volevo fare di più in qualifica. Per me è difficile da accettare, domani ci sarà da combattere. In Q2 ho riscontrato dei problemi in accelerazione, un insieme di fattori negativi ha influenzato la qualifica”.

Foto: MotoGP Press