MotoGP, la stagione 2022 scatterà ancora con il GP del Qatar di Losail il 6 marzo

La stagione 2022 del Motomondiale scatterà ancora una volta dal tracciato di Losail con il Gran Premio del Qatar. Gli organizzatori hanno confermato che il primo atto si terrà nel week-end del 6 marzo, quasi un mese prima rispetto a quest’anno.

One of the most spectacular events on the #MotoGP ™ calendar. The opening race of 2022 will take place in #Qatar at night under the floodlights at Losail International Circuit on the 6th of March 2022!

Save the date 😎! pic.twitter.com/qtDDyU3bOw

— نادي حلبة لوسيل الرياضي (@losailcircuit) August 25, 2021