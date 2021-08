Jorge Martin conquista la pole-position del Gran Premio di Stiria, decimo round del Motomondiale 2021. L’iberico firma il nuovo record della 1.22.994, una prestazione che gli regala il nuovo record del tracciato

L’alfiere di casa Pramac ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Sono emozionato, pochi sanno il lavoro che ho fatto per recuperare. Quest’estate è stato tutto bellissimo, ho lavorato al massimo per tornare al top. Il giro è stato perfetto, nel primo settore ho fatto la differenza nonostante un bloccaggio in curva 3”.

Il compagno di box del francese Johann Zarco, assente per un paio di gare dopo una brutta scivolata in quel di Portimao (Portogallo), scatterà domani davanti alla Ducati del Francesco Bagnaia ed alla Yamaha del francese Fabio Quartararo

Martin ha chiuso dicendo: “Mi piace parecchio correre qui, non pensavo di fare cosi bene. Sapevo che potevo combattere, ho fatto un bel tempo da solo. Non pensavo di arrivare a 22 e fare il record della pista. Voglio dedicare questa pole a mio nonno che è in ospedale”.

