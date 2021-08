Jorge Martin ha concluso il Gran Premio d’Austria in terza posizione. Il gradino più basso del podio va considerato un ottimo risultato per lo spagnolo, che si era trovato in difficoltà sull’asciutto, ma ha contenuto i danni e con l’arrivo della pioggia ha saputo far valere le sue qualità per arpionare un altro risultato di prestigio. Ecco quanto ha dichiarato a caldo il diretto interessato ai microfoni della Dorna subito dopo la fine del GP.

“Quest’oggi abbiamo fatto un lavoro incredibile, la gara non si era messa bene. Sapevo di avere il passo, ma a un certo punto sono andato largo alla prima curva e ho perso terreno. Lì ho capito che il mio pneumatico anteriore si stava surriscaldando, infatti la mia aderenza è peggiorata e perdevo la moto quasi a ogni curva. Ho cominciato a staccarmi dai primi e mi sono detto che la mia gara stava per finire. A un certo punto è successo qualcosa di strano, la moto cominciava a tremare in rettilineo e ho avuto un pochino di paura, temevo che la gomma potesse esplodere”.

“Fortunatamente è arrivata la pioggia, così mi sono fiondato ai box per cambiare moto non appena possibile. Alla fine del primo giro sotto l’acqua ero undicesimo o dodicesimo ed ero convinto di aver rovinato la mia gara. Però all’ultimo giro ho visto una marea di piloti che si stavano praticamente fermando. Così ho spinto come un matto, credo di aver sorpassato sette avversari nelle ultime due curve! Quando ho visto che sono arrivato terzo ero felicissimo”.

Foto: MotoGPpress.com