MotoGP, Jorge Martin potrebbe diventare pilota ufficiale Ducati dal 2023

Jorge Martin cerca conferme in quel di Silverstone, pista che il prossimo fine settimana accoglierà il dodicesimo atto del Motomondiale 2021. Il pilota spagnolo ha concluso uno spettacolare doubleheader in Austria e potrebbe passare nel team ufficiale a partire dal 2023.

L’attuale pilota Pramac ha vinto in Stiria il primo GP della propria vita ritornando nella parte alta della classifica. L’iberico è solo decimo nella classifica generale, un piazzamento che risente dell’infortunio rimediato in quel di Portimao.

La pista portoghese ha tradito il teammate di Johann Zarco che ha dovuto saltare gli appuntamenti di Jerez (Spagna), Le Mans (Francia) e Mugello (Italia). Il rientro di Barcellona ha rilanciato Martin che ora è nell’occhio della formazione ufficiale.

‘Motorsport.com’ riporta una clausola per portare l’ex pilota della Moto2 direttamente nella formazione principale di Ducati già dal 2022 in base al rendimento in pista. Un membro del marchio italiano ha rilasciato alla stampa: “Si sono messi insieme due fattori, l’infortunio di Jorge e le due vittorie consecutive di Jack Miller. Questo ha portato Ducati a rinnovare Miller prima del Mugello, consapevoli del fatto che l’infortunio di Jorge gli avrebbe impedito di rispettare la clausola e passare al team ufficiale”.

Martin ha l’opportunità di guardare alla formazione ufficiale per il 2023. Per il prossimo anno tutto è bloccato ed il giovane iberico dovrà ‘accontentarsi’ della moto di Pramac. Il team satellite è in ogni caso un’ottima soluzione per un rookie che è da tenere in considerazione da qui all’epilogo di Valencia.

Foto: MotoGP Press