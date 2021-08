Un weekend perfetto per lo spagnolo Jorge Martin. Il centauro della Ducati Pramac, dopo aver ottenuto la pole-position, ha vinto il GP di Stiria, tappa del Mondiale 2021 di MotoGP. Una corsa condizionata da una sospensione (bandiera rossa) per via di un incidente spettacolare che ha visto coinvolti Lorenzo Savadori (Aprilia) e Daniel Pedrosa (KTM). Savadori che, a causa di una frattura al malleolo, non è tornato in sella alla sua moto per la ripresa della gara.

Per Ducati sono sei su sette le vittorie sulla pista di Spielberg, in calendario dal 2016. Un Martin raggiante, che si gode il primo successo in top-class poco dopo aver tagliato il traguardo: “Non ci posso credere, per questo non sembro così felice. Sono riuscito a mantenere un passo costante, avevo grandi sensazioni con la moto“, le prime parole a caldo.

“Nell’ultima parte della gara sapevo che Mir avrebbe potuto attaccarmi per cui ho deciso di salvare le mescole, per poi creare un piccolo gap che mi potesse dare maggior tranquillità. Negli ultimi giri ho pensato a tantissime cose e questo è sicuramente uno step importante per la mia carriera. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e soprattutto a mio nonno che sta poco bene“, la chiosa emozionata di Martin.

Per la cronaca, hanno completato il podio la Suzuki dell’iberico (campione del mondo 2020) Joan Mir e il leader del Mondiale, Fabio Quartararo (Yamaha).

Credit: MotoGP.com Press