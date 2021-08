MotoGP in tv, orari GP Gran Bretagna 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN, diretta e differite

Signore e signori tutto è pronto per l’attesissima domenica del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2021. Nello scenario di Silverstone assisteremo a tre gare di capitale importanza classe per classe, con 25 punti pesantissimi in palio in ottica iridata. La giornata, come sempre, prenderà il via con i warm-up, gli ultimi 20 minuti a disposizione per mettere mano alle rispettive moto, dalle ore 10.00 italiane, dopodichè tutta la concentrazione passerà alle gara.

Si inizierà, come sempre, con la Moto3, ma alle ore 12.20 italiane e non alle solite 11.00. Romano Fenati scatterà in pole position in una gara nella quale Pedro Acosta scatterà nella coda del gruppo e il suo rivale numero uno, Sergio Garcia, non sarà molto più avanti. A questo punto alle ore 14.00 toccherà alla classe regina, con Fabio Quartararo che andrà a caccia della vittoria per rinsaldare la sua fuga iridata. Si chiuderà la giornata alle ore 15.30 con la Moto2, con Marco Bezzecchi che scatterà davanti a tutti, per l’ultimo assalto ai suoi sogni di titolo iridato.

IN TV – Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno trasmesse le differite delle gare delle tre classi dalle ore 14.30. In streaming si potrà seguire su SkyGO, NOW e DAZN, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno e gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale a SIlverstone.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021 – MOTOMONDIALE

Domenica 29 agosto

Ore 10.00-10.20 warm-up Moto3

Ore 10.30-10.50 warm-up MotoGP

Ore 11.00-11.20 warm-up Moto2

Ore 12.20 Gara Moto3

Ore 14.00 Gara MotoGP

Ore 15.30 Gara Moto2

Differita gara Moto3 su TV8: ore 14.30

Differita gara Moto2 su TV8: ore 17.45

Differita gara MotoGP su TV8: ore 16.30

Repliche gara Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 19.30, 23.30

Repliche gara Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 17.30, 23.00

Repliche gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 17.00, 19.00, 21.00 e 00.00

Repliche gara MotoGP su Sky Sport Action (206): ore 23.00

Credit; MotoGP.com Press