MotoGP, GP Stiria 2021. Il double header austriaco ultima chiamata per Ducati nella corsa al Mondiale

Finalmente, dopo ben cinque weekend di pausa, il Motomondiale sta per fare il proprio ritorno in azione. Le ferie estive sono infatti terminate e verranno spezzate da un double header sul circuito di Spielberg. Nel fine settimana che va dal 6 all’8 agosto assisteremo al Gran Premio di Stiria, aggiunto in calendario per sostituire il GP di Finlandia, cancellato a causa delle complicanze dovute alla pandemia di Covid-19.

Senza ombra di dubbio si tratta di una grande occasione per la Ducati, che al Red Bull Ring ha ottenuto successi a raffica. La pista austriaca dovrebbe sposarsi a meraviglia con le caratteristiche della GP21, mentre sulla carta la Yamaha M1 sembrerebbe destinata a difendersi. Sarà dunque imperativo per Johann Zarco, Francesco Bagnaia e Jack Miller cercare di marcare quanti più punti possibile, in maniera tale da ricucire lo strappo effettuato da Fabio Quartararo in classifica generale, allo scopo di tenere vivo il Mondiale.

Il francese comanda la classifica iridata con un margine di 34 punti sul connazionale del Team Pramac, di 47 sul piemontese e di 56 sull’australiano. Nella mischia c’è però anche il Campione del Mondo in carica Joan Mir, distante 55 lunghezze. Non va dimenticato come lo spagnolo della Suzuki abbia sfiorato il primo successo della carriera proprio a Spielberg nel 2020, vedendosene privato solo a causa della bandiera rossa esposta per lo spaventoso incidente di Maverick Viñales. El Diablo appare destinato a succedere al maiorchino, ma le due competizioni austriache possono quantomeno complicargli la vita.

Infine, non va dimenticato come la gara di domenica permetterà di rivedere in azione un paio di vecchie glorie. Innanzitutto è stata concessa una wild card a Dani Pedrosa, che tornerà a disputare un Gran Premio per la prima volta dal 18 novembre 2018, giorno del suo ritiro dall’attività agonistica per assumere il ruolo di tester Ktm, sulla quale fungerà da pilota aggiunto per le prossime due gare. Inoltre ritroveremo Cal Crutchlow, che sostituirà l’ancora convalescente Franco Morbidelli in sella alla Yamaha del Team Petronas. Dunque i due classe 1985 riprenderanno a confrontarsi spalla a spalla con tutti gli avversari. Chissà che Valentino Rossi, ritrovando certi avversari, non si possa sentire più giovane almeno per un paio di weekend, ritrovando un po’ di verve per riscattare una prima metà di stagione anonima.

MONDIALE MOTOGP DOPO 9 GARE

156 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

122 – ZARCO Johann (Ducati)

109 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

101 – MIR Joan (Suzuki)

100 – MILLER Jack (Ducati)

95 – VIÑALES Maverick (Yamaha)

85 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

61 – ESPARGARO Aleix (Aprilia)

60 – BINDER Brad (Ktm)

50 – MARQUEZ Marc (Honda)

FOTO: MotoGPpress.com