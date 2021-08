Poco meno di 24 ore al via con le prove libere per il GP di Stiria 2021. Sul Red Bull Ring di Spielberg in Austria Francesco Bagnaia proverà a rosicchiare punti in classifica per accorciare su Fabio Quartararo nel Mondiale MotoGP 2021.

Il pilota della Ducati ha 47 punti di distacco dal francese, ma la pista austriaca è favorevole alle caratteristiche tecniche e di guida della Ducati: “Sarà difficile ma dobbiamo colmare questo gap. Le prossime due gare saranno fondamentali. Dobbiamo sfruttare al meglio questa pista a noi amica, dove le Yamaha hanno qualche difficoltà, e tenere dietro Quartararo”, dichiara Bagnaia in conferenza stampa.

Il ventiquattrenne piemontese ha usufruito del break estivo per lavorare sia personalmente che in team, in modo da farsi trovare pronto al rientro: “Non abbiamo fatto vacanze. Siamo in lotta per il titolo. Dopo Assen ho detto che avremmo dovuto fare un passo in avanti ulteriore per farci trovare pronti”, commenta Pecco.

Sulla conferenza stampa indetta da Valentino Rossi dichiara infine: “Ne so quanto voi. Ho letto della conferenza, nessuno ne era a conoscenza. Vedremo cosa salterà fuori, ma qualsiasi sarà la sua scelta, sarà giusta”.

Foto: MotoGP.com Press