MotoGP, GP Gran Bretagna: Quartararo favorito per la pole position, Bagnaia punta alla prima fila

Si comincia a fare veramente sul serio a Silverstone quest’oggi in un sabato riservato alle ultime due sessioni di prove libere e soprattutto alle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

Fabio Quartararo è il grande favorito per la pole position, dopo aver dominato le FP2 di venerdì pomeriggio sull’asciutto, mentre c’è grande incertezza per quanto riguarda la battaglia per la prima fila in griglia. Le alternative principali nel time-attack al francese della Yamaha Factory sono rappresentate in primis dalle Ducati di Jack Miller, Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Johann Zarco.

Da non sottovalutare anche le Honda, molto competitive nella giornata di ieri con poco grip, come dimostrano il quarto posto di Pol Espargarò ed il quinto di Marc Marquez nella classifica combinata provvisoria delle libere. Obiettivo minimo seconda fila per l’Aprilia di Aleix Espargarò, in grande spolvero, e per la KTM ufficiale di Brad Binder, vincitore dell’ultimo pazzo GP d’Austria.

Fari puntati già in FP3 sulle Suzuki ed in particolare su Joan Mir, avversario diretto di Quartararo per il titolo (insieme a Bagnaia e Zarco), reduce da un venerdì decisamente negativo soprattutto sul giro secco. Il campione del mondo in carica dovrà salire di colpi per accedere al Q2 ed ottenere una discreta posizione di partenza in griglia verso la gara di domani, in modo da restare in corsa per il Mondiale.

Obiettivo Q2 per Valentino Rossi, al momento 10° nella combinata ed ultimo qualificato per la seconda fase della qualifica in attesa dei time-attack delle FP3. Il Dottore ha trovato un buon feeling sul tracciato britannico e sembra in grado di poter battagliare per un piazzamento di prestigio anche in vista del GP.

