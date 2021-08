Si rientra nel vivo del Motomondiale 2021. Dopo la lunga pausa estiva abbiamo vissuto la interessantissima doppietta del Red Bull Ring che è andata a riscrivere diverse situazioni in vetta alla classifica generale per tutte e tre le classi e, quindi, da oggi, ci tufferemo a capofitto sul Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del campionato.

Si inizierà oggi con le prime due sessioni di prove libere per tutte e tre le classi, che ci permetteranno di capire in maniera più accurata quali saranno i valori in pista, sperando che il meteo non metta lo zampino sul tracciato del Northamptonshire. In Moto3 Sergio Garcia cercherà di insidiare Pedro Acosta, dopo la vittoria nel Gran Premio d’Austria. In Moto2 sarà ancora derby interno al team Red Bull KTM Ajo?

In MotoGP, invece, Fabio Quartararo cercherà di rifarsi sulle Ducati e Joan Mir, che sembra davvero in rampa di lancio in questa fase della stagione. In casa Yamaha il francese sarà quasi da solo dato che, dopo il licenziamento di Maverick Vinales al suo fianco avrà Cal Crutchlow, mentre assieme a Valentino Rossi, nel team Yamaha Petronas, troveremo il padrone di casa Jake Dixon.

IN TV – Il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non saranno trasmesse le prove libere delle tre classi. In streaming si potrà seguire su SkyGO, NOW e DAZN.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 27 agosto

Ore 10.00-10.40 Prove libere 1 Moto3

Ore 10.55-11.40 Prove libere 1 MotoGP

Ore 11.55-12.35 Prove libere 1 Moto2

Ore 14.15-14.55 Prove libere 2 Moto3

Ore 15.10-15.55 Prove libere 2 MotoGP

Ore 16.10-16.50 Prove libere 2 Moto2

