Si parte! Anzi, per meglio dire, si riparte! Dopo la lunga pausa agostana si torna in pista e lo si fa sulla “pista”, ovvero Spa-Francorchamps. Da oggi, infatti, scatta il fine settimana del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, una delle tappe più belle e affascinanti di tutto il calendario.

Cosa era successo prima del break estivo? Sicuramente era accaduto qualcosa di molto importante. Le ultime due gare, Silverstone e Ungheria, erano andate a riscrivere completamente la classifica del campionato. Dal +33 per Max Verstappen al +8 per Lewis Hamilton che ha approfittato dei guai del rivale olandese, spedito contro le protezioni della Copse dallo stesso inglese e, quindi, speronato al via dell’Hungaroring da Valtteri Bottas. Arriverà, quindi, la risposta rabbiosa dell’olandese?

Lo inizieremo a capire sin da oggi, anche se la pista belga per Verstappen, ha spesso regalato delusioni tra rotture e incidenti. Si inizierà con la FP1 alle ore 11.30, mentre la seconda sessione scatterà alle ore 15.00 e ci darà un quadro più preciso della migliore vettura in pista, con un T1 e un T3 dedicati alla velocità e un T2 ricco di curve. Il giusto mix, quindi, è quasi impossibile da trovare.

IN TV – Il venerdì del Gran Premio del Belgio sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (125 su Sky e 8 dgt) non saranno visibili le prove libere. Su SkyGO e NOW si potrà seguire la giornata in streaming. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP BELGIO 2021 – F1

Venerdì 27 agosto

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

Replica FP2 su Sky Sport F1: ore 20.30, 22.15 e 00.00

