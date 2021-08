MotoGP, GP Austria 2021: si incomincia con le prove libere, le Ducati cercano di fermare Fabio Quartararo

Dal Red Bull Ring… al Red Bull Ring! La ripartenza dopo le vacanze estive prevedeva il doppio impegno sul tracciato di Spielberg e, quindi, dopo il Gran Premio della Stiria, in questo weekend sarà di scena il Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021.

Si incomincerà nella giornata odierna, con le prime due canoniche sessioni di prove libere, per capire quale sarà il livello di moto e piloti che, giocoforza, non potrà discostarsi in maniera particolare rispetto a quanto visto sette giorni fa. La FP1 scatterà alle ore 9.55, mentre il secondo turno prenderà il via alle ore 14.10.

Come sempre, il secondo capitolo di una doppietta, vede avvicinarsi le forze in campo, per cui ci attendiamo maggiore equilibrio in questo weekend austriaco. L’aspetto più importante, tuttavia, sarà capire se la Ducati sarà davvero in grado di opporsi a Fabio Quartararo. Il francese ora veleggia con 40 punti di margine sugli inseguitori dopo il primo capitolo del Red Bull Ring, ovvero una pista, in teoria, favorevole alla Ducati. Se, anche in Gara-2, il nizzardo dovesse essere in grado di allungare sui piloti Ducati, si potrà davvero lanciare verso il titolo. Dopo il Gran Premio d’Austria mancheranno solamente 7 gare al termine della stagione, per cui il tempo stringerà e andrà tutto a favore del portacolori del team Yamaha ufficiale.

Attenzione, tuttavia, alla risalita di Joan Mir. Dopo un avvio di stagione non semplice, il campione del mondo sembra tornato ai suoi livelli. Dopo il terzo posto di Assen è arrivato il secondo del Red Bull Ring, confermando una crescita notevole per la sua Suzuki GSX-RR. L’inserimento dell’holeshot per schiacciare la moto in rettilineo sembra pagare i primi dividendi, per cui la scuderia di Hamamatsu sembra avergli messo in mano di nuovo un mezzo competitivo. Il secondo posto in classifica generale dista solamente 11 punti ormai, e le chance di titolo passano tutte dalle prossime gare.

Come visto, dunque, gli spunti non mancheranno in questo fine settimana tra i monti della Stiria. L’equilibrio regnerà sovrano con distacchi ridotti e dettagli che faranno la differenza. Fabio Quartararo sembra avere in mano una occasione forse già decisiva, per cui starà ai rivali rispondere presente. Ricordiamo che mancherà il suo vicino di box Maverick Vinales, appiedato dal team di Iwata nel bel mezzo di una polemica vibrante.

Credit: MotoGP.com Press